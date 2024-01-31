"Фильмы Re:Baltica поражают своей искренностью": Вадим Богданов из Даугавпилса

В документальном сериале мы продолжаем показывать быт журналистов, как начала программа Karmas latvieši, чтобы люди понимали, как мы работаем. Никогда раньше я не сталкивалась с таким количеством отказов в беседе. Например, в Даугавпилсе о переходе на обучение на латышском языке. Причем отказались и те, кто за (потому что боятся, что другие скажут, что они "облатышились"), и те, кто против (потому что если человек хочет учиться на родном языке, то в глазах латышей он будет ватником).

Всегда можно сказать, что это показывает общественное доверие или недоверие к журналистам (и самокритичный разговор об этом я с собой веду регулярно). Но в Даугавпилсе не было ощущения, что это про журналистов - это про наше взаимное доверие.