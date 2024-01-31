"Фильмы Re:Baltica поражают своей искренностью": Вадим Богданов из Даугавпилса

29 января даугавпилсский актер, режиссер и активист Вадим Богданов посетил премьеру латвийского сериала "Незваные гости" (Nelūgtie viesi). В беседе с RUS TVNET он высказался о недавнем документальном фильме Re:Baltica "Раскол", вызвавшем нешуточное обсуждение в соцсетях.
"Фильмы Re:Baltica, конечно, поражают своей искренностью, и я не могу назвать это жестокостью, потому что это правда. И для меня, человека, который любит свой город, но не так, как любит, как говорит о любви наше самоуправление, которое считает, что любовь к городу - это значит просто говорить, что ты его любишь, а не пытаться сделать его лучше", - высказался Вадим Богданов о второй серии фильма "Раскол", которая получила название "Это Даугавпилс, детка!".
Вадим признался, что ему было очень больно смотреть фильмы Re:Baltica: "Но я понимаю, что это правда, что это так и есть. И что самое главное - мне нравится, как они это делают, что там нет издевки, нет смеха над нами, а есть, скорее, попытка разговора. И это очень важно".
Богданов отметил, что самоуправление и пророссийски настроенная часть жителей города восприняли это как оскорбление Даугавпилса. Он подчеркнул, что эти люди не хотят идти на диалог в такой форме.
"Я считаю, что это очень правильная форма", - заметил Вадим, уточняя, что он либо другие активисты, которые говорят о проблемах города в соцсетях, именуются предателями: "Это происходит уже не первый год, а второй. Ровно с начала войны в Украине".
Он не может назвать высказывания этих людей критикой. По словам Вадима Богданова, в фильме Re:Baltica "Раскол" никого не обвиняют:
"Там просто отражены две точки зрения. Без каких-то нарративов, навешивания ярлыков, без всего этого. И все равно это воспринимают как издевательство над "нашими ценностями". "Вы разберитесь у себя, а потом уже лезьте к нам", как будто "мы", то есть Даугавпилс, это что-то другое".
Богданов полагает, что просто сместился акцент восприятия или ему помогли сместиться. Самоуправления это используют в свою пользу. Он считает, что в интернет-пространстве слышна некая "маленькая Россия". Потому что в реальной жизни он встречает в разы больше людей, которые придерживаются такой же позиции, как и он.
Напомним, с 14 января на канале TV3 стартовал документальный фильм Re:Baltica "Раскол". Во второй серии "Это Даугавпилс, детка!" зрители увидели, как Re:Baltica приступила к беспрецедентному для Латвии эксперименту, создав в Даугавпилсе мобильную редакцию совместно с местным СМИ Chayka.lv. В течение недели под навесом на центральной улице журналисты разговаривали с людьми, чтобы понять, что в основном беспокоит жителей города, который часто считают чужим и непатриотичным.
"Для разговора необходимо, чтобы хотя бы один человек слушал. Мы как будто говорим друг с другом, но не слышим друг друга, - объясняет журналистка Re:Baltica Инесе Браже. - Мы хотели поговорить с Даугавпилсом, а не про Даугавпилс".
Фрагмент с портала Re:Baltica:
В документальном сериале мы продолжаем показывать быт журналистов, как начала программа Karmas latvieši, чтобы люди понимали, как мы работаем. Никогда раньше я не сталкивалась с таким количеством отказов в беседе. Например, в Даугавпилсе о переходе на обучение на латышском языке. Причем отказались и те, кто за (потому что боятся, что другие скажут, что они "облатышились"), и те, кто против (потому что если человек хочет учиться на родном языке, то в глазах латышей он будет ватником).
Всегда можно сказать, что это показывает общественное доверие или недоверие к журналистам (и самокритичный разговор об этом я с собой веду регулярно). Но в Даугавпилсе не было ощущения, что это про журналистов - это про наше взаимное доверие.
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