"Не говорят по-латышски": объясняем скандальную рекламу в Domina

Скандал

В соцсетях разлетелась фотография рекламного стенда в торговом центре Domina, на котором видна надпись: Nerunā latviski, netic Latvijai. Vai patriotu var pazīt pēc valodas? ("Не говорят по-латышски, не верят Латвии. Можно ли узнать патриота по языку?")

Многие комментаторы посчитали надпись провокационной и прямой атакой на русскоязычное население Латвии.

А на самом деле?

Этот рекламный стенд посвящен документальному сериалу "Раскол", в котором центр исследовательской журналистики Re:Baltica рассматривает тему общественного раскола в Латвии с разных сторон, в том числе и языковой.

Сфотографированный стенд является не плакатом, а экраном. Если посмотреть рекламный ролик полностью, то видно, что частицы "не" в оригинальной фразе зачеркиваются, после чего возникает постер документального сериала.

Автор сериала журналистка Инга Спринге пишет, что в этой рекламе ей видится хорошая мысль - "показать, как меняется сила слов, если убрать агрессивные слоги, слова".

Вместо "Не говорят по-латышски, не верят Латвии" - "Говорят по-латышски, верят Латвии".

В Re:Baltica также прокомментировали возникший скандал.

"Есть что-то печально ироничное в том, как в рекламе "Раскола" показывается, что меняет один слог, побуждая задуматься об агрессии в обществе и о том, как мы общаемся. Кто-то фотографирует только один кадр и выкладывает в Facebook с совершенно противоположным посланием. Начинаются пересуды, а кто-то даже идет его [рекламный стенд] разрушать", - пишут журналисты в посте в Facebook.

Сериал "Раскол" с 14 января идет по телеканалу TV3, он также доступен на сервисах Go3 и TV3 Play. Первую серию бесплатно можно посмотреть здесь.

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