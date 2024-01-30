С 1 февраля въезд в Юрмалу стоит 3 евро. Теперь - круглый год

Стоимость въезда в зону особого режима Юрмалы составит три евро вместо прежних двух и плата за въезд будет действовать круглый год, как это было до 2013 года.

Правила в курортном городе изменены с целью сокращения растущей интенсивности движения и мотивации водителей к использованию более экологичных видов транспорта, отметили в самоуправлении.

Пропускной режим в курортном городе Юрмала действует с 1996 года, и только с 2013 года он был отменен в зимний сезон.

Пошлину не придется платить и без пропуска в зону особого режима можно будет въезжать на электромобилях и зарегистрированных в CSDD транспортных средствах, приспособленных для водителя-инвалида.

Для транспортных средств, которыми пользуются задекларированные жители Юрмалы, пропуска, как и прежде, будут бесплатными.