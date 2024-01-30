С 1 февраля въезд в Юрмалу стоит 3 евро. Теперь - круглый год

С сегодняшнего дня, 1 февраля, въезд в Юрмалу будет стоить три евро, сообщила представитель самоуправления Элита Цепурите.
Стоимость въезда в зону особого режима Юрмалы составит три евро вместо прежних двух и плата за въезд будет действовать круглый год, как это было до 2013 года.
Правила в курортном городе изменены с целью сокращения растущей интенсивности движения и мотивации водителей к использованию более экологичных видов транспорта, отметили в самоуправлении.
Пропускной режим в курортном городе Юрмала действует с 1996 года, и только с 2013 года он был отменен в зимний сезон.
Пошлину не придется платить и без пропуска в зону особого режима можно будет въезжать на электромобилях и зарегистрированных в CSDD транспортных средствах, приспособленных для водителя-инвалида.
Для транспортных средств, которыми пользуются задекларированные жители Юрмалы, пропуска, как и прежде, будут бесплатными.
Неизменной останется и стоимость въездных пропусков на длительный срок: пропуск на 7 дней стоит 10 евро, на месяц (30 дней) - 31 евро, на три месяца (90 дней) - 55 евро. Пропуск на весь год (365 дней) стоит 180 евро, что составляет 0,49 евро в день, стоимость пропуск на полгода (180 дней) составляет 107 евро, а на 270 дней - 150 евро.
Плата за въезд на административную территорию Юрмалы действует с 1996 года. С осени 2013 года был отменен сбор в осенне-зимний период. Круглый год автостоянки на территории курортного города в местах, где разрешена парковка автотранспорта, бесплатны, за исключением частных автостоянок.
С 1996 года пошлина на разовый въезд составляла один лат, с 2014 года - два евро.
Собранные от уплаты пошлины средства учитываются в основном бюджете города и используются для создания среды, благоприятной для туризма и развития курорта, охраны окружающей среды, охраны памятников культуры, а также обеспечения общественного порядка и безопасности, пояснили в муниципалитете.
Поступления от пошлины на въезд в Юрмалу в 2023 году составили 2,87 млн евро.
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