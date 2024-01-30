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Подростки украли из магазина в Риге коробку для пожертвований. Комментарий полиции

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Подростки украли из магазина в Риге коробку для пожертвований. Полиция дала комментарий
Подростки украли из магазина в Риге коробку для пожертвований. Полиция дала комментарий Фото: improvizators/"X"

В социальной сети Х опубликована фотография, на которой можно увидеть трех подростков, сидящих в общественном транспорте с, предположительно, украденной из магазина коробкой для пожертвований.

Опубликованная вскоре после полуночи 30 января фотография привлекла внимание Государственной полиции, которая приступила к оценке ситуации.

Госполиция в микроблоге X сообщила, что зарегистрировала этот случай и установила магазин, в котором, предположительно, была совершена кража. Также установлены личности молодых людей на снимке и будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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