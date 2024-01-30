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Фото, видео ⟩ Пожар в "Кошкином доме": площадь возгорания составила 262 квадратных метра

rus.tvnet.lv
Обновлено 30 января 2024, 15:30
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В Старой Риге горит "Кошкин дом", в тушении задействовано около 30 пожарных
В Старой Риге горит "Кошкин дом", в тушении задействовано около 30 пожарных Фото: Apollo.lv aculiecinieks

Пожарным в течение двух часов удалось локализовать распространение огня в "Кошкином доме" в Старой Риге. Площадь возгорания составила 262 квадратных метра, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Видео: В Старой Риге горит "Кошкин дом" 

По словам очевидцев, из "Кошкиного дома" были эвакуированы сотрудники работающих там предприятий.

В 14:04 пожарные локализовали пожар, который охватил 262 квадратных метра площади на всех этажах здания, фасаде и во дворе.

На первом этаже здания выгорело 25 квадратных метра площади, на втором - 100, на третьем - 10, на четвертом - 3, на пятом - 4, на шестом - 3 квадратных метра, а на чердаке и фасаде - 2 и 90 квадратных метров соответственно. Огонь также распространился на площади 25 квадратных метров со стороны двора.

Фото: В Старой Риге горит "Кошкин дом"

Пожарные продолжают работу на месте происшествия.

Вызов на пожар в историческим здании на улицу Мейстару в Старой Риге поступил в VUGD в 11:53.

В тушении задействовано около 30 пожарных, восемь автоцистерн и две автолестницы.

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