В акции против закрытия школ участвовали несколько десятков учебных заведений

Вместе исполнив государственный гимн, собравшиеся призвали правительство более продуманно проводить реформу школ. Точное количество школ, принявших участие в акции, неизвестно, однако акции протеста проходили, например, в Пилтене, Юрмале, Озолниеки и Риге.

Протесты связаны с планами Министерства образования и науки по изменению модели финансирования зарплат учителей, которые предусматривают, что государство больше не будет финансировать определенное количество учащихся в муниципалитете, а будет выделять деньги каждой школе в соответствии с затратами на программу.

Изменение состоит в том, что у самоуправлений больше не будет возможности перераспределять государственные деньги в пользу малых школ, что вынудит их быстрее проводить оптимизацию школьной сети, иначе самоуправлениям придется самим финансировать зарплату учителей. Мероприятие прошло в понедельник и в Балтинавской средней школе, которая по количественному критерию может потерять свой статус средней школы.

"Конечно, я не наивен. Я понимаю, что пение государственного гимна не может сразу ничего изменить, но очень важно привлечь внимание, - заявил директор Балтинавской средней школы Имант Слишанс. - Показать, что мы постоим за себя, за свою школу, а также напомнить, что приграничье нуждается в особых критериях, в особой поддержке. Мы - живая граница, мы здесь за свою школу, за нашу Латгале, нашу Латвию".

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