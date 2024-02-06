Блогер и певица Патриция Калинина - более известная под творческим псевдонимом Intrisha - менее года публикуется в социальных сетях. Но за это время успела стать одним из самых популярных блогеров Латвии, а ее перевод хита Инстасамки "За деньги да" на латышский язык стал настоящим местным хитом. Как соцсети помогают чинить дороги, можно ли со страхом сцены выступать с концертом и есть ли у блогера политические амбиции - TVNET+ поговорил с Intrisha.

Intrisha Латвийский блогер, певица;

Ведет TikTok (38,8 тысячи подписчиков) и Instagram (14,9 тысячи подписчиков);

Основные темы роликов - ямы на дорогах, социальные проблемы, песни;

10 февраля выступит со своим концертом в клубе First.

- Одно дело говорить об этих проблемах в соцсетях, получать много лайков, много просмотров, но какова вероятность, что это смотрят люди, от которых зависят решения, то есть депутаты, министры и так далее? Совсем другое дело об этом говорить с трибуны Рижской думы или Сейма, тогда точно будете услышаны.

- Тоже не буду называть имен, но депутаты меня смотрят, депутаты меня лайкают. Я знаю, что меня видят все, меня знают все в этих кругах. И моя информация доходит до этих людей тоже. Они могут открыть комментарии и увидеть, сколько у меня единомышленников. И, соответственно, больше задуматься о том, что проблема существует.

Кроме того, говоря о дорогах, реально есть места, где дороги заделали благодаря моим видео. Они набрали очень большой оборот, дошли до нужных людей, и нужные инстанции приехали и доделали дороги. Это даже действеннее, чем позвонить по телефону в соответствующие службы.

- Вы, может, даже помните какие-то адреса конкретные?

- Это улица Краславас, это улица Католю, это возле Mcdonald's на Краста. Это мое любимое место - этот "Макдональдс". И всегда, когда я выезжала, там была дыра, колесом обязательно туда заезжала. Мне это просто надоело. Я сняла видео об этом, и буквально через неделю ее заделали.