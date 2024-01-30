Бусулис прокомментировал "новости" о своем аресте

"Они собирают клики", - заявил латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис в комментарии для RUS TVNET в связи с заполонившими Facebook фейковыми новостями о его аресте.
Галерея: Скриншоты из Facebook об Интарсе Бусулисе
Интарс Бусулис объяснил, что так злоумышленники собирают клики для Marketplace на громких заголовках, а по-настоящему за этими ссылками стоит продажа товаров или билетов. Он не винит реальные магазины или сайты, которые так подставляют.
"Может, это шутка как шутка, но в то же время - как они так могут?" - сказал музыкант. Бусулис не знает, почему взяли именно его имя: "Не знаю. Понятия не имею. Но это действительно Marketplace".
Музыкант не считает, что это какая-то кампания, направленная именно против него. Как и фейковые аккаунты с его именем, которые время от времени появляются в соцсетях.
"Я знаю, что у Лауриса Рейникса так было. Я не единственный. Так что все в порядке, они просто выбирают активного пользователя соцсетей", - объяснил артист, добавив, что его активный подписчик поймет, что это не настоящий его профиль.
Конечно, у Интарса Бусулиса была мысль подать в суд на подобных злоумышленников, но ему не особо хочется с этим возиться и поднимать эту тему, ведь таким образом они используют эти линки, чтобы вести на свои страницы и рекламу.
Напомним, в июле 2023 года лицо и имя ведущего программы Kas notiek Latvijā? Яниса Домбурса много раз мелькало в новостных лентах пользователей Facebook. Появились фото, на которых журналист в наручниках сопровождается в зал суда. Тогда Домбурс заявил, что его фото попало в международную аферу.
Что касается Бусулиса, то в 2018 году был украден его аккаунт в Instagram со всеми подписчиками:
"В 2018 году я подал заявку на голубую "галочку" в Instagram, чтобы верифицировать аккаунт, и уже через час мне пришло предложение это сделать как будто бы от Instagram. Я нажал, и все - меня выбросило из профиля. Теперь этого профиля больше нет, я потерял аккаунт с 53 тысячами подписчиков. Это был для меня большой урок - я всюду поменял пароли. Теперь у меня своя схема, как я регулярно меняю пароли для каждого сайта", - признается музыкант.
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