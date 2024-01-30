Бусулис прокомментировал "новости" о своем аресте

Напомним, в июле 2023 года лицо и имя ведущего программы Kas notiek Latvijā? Яниса Домбурса много раз мелькало в новостных лентах пользователей Facebook. Появились фото, на которых журналист в наручниках сопровождается в зал суда. Тогда Домбурс заявил , что его фото попало в международную аферу.

"В 2018 году я подал заявку на голубую "галочку" в Instagram, чтобы верифицировать аккаунт, и уже через час мне пришло предложение это сделать как будто бы от Instagram. Я нажал, и все - меня выбросило из профиля. Теперь этого профиля больше нет, я потерял аккаунт с 53 тысячами подписчиков. Это был для меня большой урок - я всюду поменял пароли. Теперь у меня своя схема, как я регулярно меняю пароли для каждого сайта", - признается музыкант.