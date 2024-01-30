Видео ⟩ Эксперты назвали автомобили, которые ржавеют чаще всего

Самыми ржавеющими моделями из Азии являются Lexus RX возрастом не менее десяти лет, за ними следуют Mitsubishi Outlander и ASX. Оказалось, что "коричневая чума" подкрадывается и к Toyota, которая известна своим качеством и долговечностью, в том числе и к знаменитым внедорожникам Land Cruiser.

Но как обстоят дела в неофициальном "ржавом" списке у европейских производителей? Представитель компании Krown рассказал, что в последние годы все чаще грешит продукция Volkswagen, а также Volvo. И, как часто можно прочитать на форумах, в наших условиях также умеют создавать пузыри и коричневые пятна другие премиальные "немцы" - Mercedes, Jaguar и Land Rover/Range Rover. Но теперь - внимание к продуктам, которые, по мнению Krown Latvija, не то, чтобы не ржавеют совсем, но ржавеют меньше.

Это Hyundai и Kia, а также французские Renault, Peugeot и Citroen, которые необоснованно считаются неподходящими для нашей зимы. Кроме того, нужно похвалить Opel, который когда-то был синонимом ржавчины. Конечно, это обобщение субъективно и исходит из профиля клиентов Krown Latvija.

Преимущественно это автомобили возрастом 10-15 лет и даже старше. Однако в боксы заезжают и новые машины, и наблюдения не радуют - ржавеет все.

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