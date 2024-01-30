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Как быстро и просто приготовить восхитительные ириски?

Receptes.lv
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Фото: mrssvetlova/instagram.com, Receptes.lv kolāža

Мягкие ириски - фантастически вкусное лакомство. Но можно ли их приготовить самостоятельно? Делимся рецептом, как сварить конфеты всего из трех ингредиентов.

Вот как готовит ириски блогер из Instagram.

Для приготовления потребуется:

  • 220 г сметаны;
  • 220 г сахара;
  • 20 г масла.

Приготовление:

  1. Сметану и сахар поместить в кастрюлю и на умеренном огне дать сахару кристаллизоваться, периодически помешивая, чтобы он не подгорел. Процесс займет около 45 минут.
  2. Когда масса загустеет и приобретет нужный цвет - добавить сливочное масло и мешать, пока оно не растворится.
  3. Вылить в посуду и оставить на 1 ч для затвердевания.
  4. Затем придать нужную форму.

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