Как быстро и просто приготовить восхитительные ириски?

Мягкие ириски - фантастически вкусное лакомство. Но можно ли их приготовить самостоятельно? Делимся рецептом, как сварить конфеты всего из трех ингредиентов.
Вот как готовит ириски блогер из Instagram.
Для приготовления потребуется:
- 220 г сметаны;
- 220 г сахара;
- 20 г масла.
Приготовление:
- Сметану и сахар поместить в кастрюлю и на умеренном огне дать сахару кристаллизоваться, периодически помешивая, чтобы он не подгорел. Процесс займет около 45 минут.
- Когда масса загустеет и приобретет нужный цвет - добавить сливочное масло и мешать, пока оно не растворится.
- Вылить в посуду и оставить на 1 ч для затвердевания.
- Затем придать нужную форму.
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