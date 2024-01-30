Фото ⟩ Муниципальная полиция Риги получила новый оперативный транспорт - Škoda Kodiaq

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

В мае прошлого года муниципальная полиция Риги выступила с инициативой изменить стандарт окраски оперативного транспорта. В дальнейшем в сотрудничестве с муниципальной полицией других самоуправлений была начата разработка нового дизайна.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Узнаваемость, хорошая видимость даже в темное время суток и современный вид были основными критериями при разработке расцветки и дизайна, и в сентябре предложения по изменениям были зарегистрированы в Латвийском национальном стандарте.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Первый автомобиль полиции Риги в новом дизайне передан спасателям Управления безопасности на воде для выполнения ежедневных обязанностей и перевозки необходимого для работы оборудования.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

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