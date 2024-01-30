Вт, 30.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото ⟩ Муниципальная полиция Риги получила новый оперативный транспорт - Škoda Kodiaq

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Автомобиль муниципальной полиции Риги
Автомобиль муниципальной полиции Риги Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Муниципальная полиция Риги приобрела новый оперативный транспорт Škoda Kodiaq, который в дальнейшем можно будет увидеть на улицах Риги. Окраска кузова транспортного средства специальными лакокрасочными материалами соответствует Латвийскому национальному стандарту.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

В мае прошлого года муниципальная полиция Риги выступила с инициативой изменить стандарт окраски оперативного транспорта. В дальнейшем в сотрудничестве с муниципальной полицией других самоуправлений была начата разработка нового дизайна.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Узнаваемость, хорошая видимость даже в темное время суток и современный вид были основными критериями при разработке расцветки и дизайна, и в сентябре предложения по изменениям были зарегистрированы в Латвийском национальном стандарте.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Первый автомобиль полиции Риги в новом дизайне передан спасателям Управления безопасности на воде для выполнения ежедневных обязанностей и перевозки необходимого для работы оборудования.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх