В Эстонии учителя приняли предложение правительства и прекращают забастовку

По словам лидера EHL Ремо Вольтри, они с министром образования побывали сегодня днем ​​у госпримирителя, где было заключено соглашение о прекращении трудового спора.

Согласно соглашению, минимальная зарплата учителей с 1 января задним числом повысится до 1820 евро, а также установлено, что начнутся переговоры о заключении коллективного договора, который должен быть подписан не позднее 31 декабря.

Согласно коллективному договору, который будет заключен, к 2027 году средняя заработная плата учителей вырастет как минимум до 120 процентов от средней зарплаты по стране. Также решено улучшить условия труда учителей, в том числе модель карьеры и заработной платы.

На этом забастовка прекращается, и обязательство о предоставлении мира на работе действует до конца года. В случае неисполнения сторонами своих обязательств они имеют право расторгнуть трудовой мир.

В то же время учителя обращаются к администрациям школ с предложением способствовать ликвидации образовавшихся в результате забастовки пробелов в обучении.