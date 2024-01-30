В работе интернета в России произошел масштабный сбой

В работе интернета в России во вторник, 30 января, произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются в том числе на проблемы с доступом к сайтам крупных банков и торговых площадок, пишут "Коммерсант" и ТАСС в своих Telegram-каналах.

Как отмечает "Коммерсант", сервис Downradar фиксирует жалобы на работу операторов МТС и Мегафона.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и области, также и из других регионов - Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей, Татарстана, указывает РИА "Новости".

Техническая проблема в доменной зоне .ru связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC, заявило Минцифры России. Доступ к сайтам Рунета будет восстановлен "в ближайшее время", заверило ведомство.

Инфраструктура DNSSEC представляет собой набор расширений протокола DNS, который призван гарантировать достоверность и целостность данных, поясняет Telegram-канал "Код Дурова".

"Сетевые свободы" склонны объяснять происходящее попытками российских властей "перевести всех пользователей страны на национальный сервер DNS", о чем они уже давно предупреждали: "Вероятно, именно это сейчас и происходит с массой сайтов в зоне .ru"