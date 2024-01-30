Недоотставка Залужного. Что мы знаем, чего не знаем и что будет дальше

В 20:05 пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил «Украинской правде», что «президент точно не увольнял главкома».

Наконец, в 20:20 Офис президента обнародовал ежедневное обращение Владимира Зеленского. В нем не было ни слова ни о встрече с главнокомандующим, ни о его отставке.

Только в этот момент стало более-менее понятно, что 29 января не станет последним днем работы Валерия Залужного.

Чего мы не знаем точно

Во-первых, почему президент решил объявить Залужному об увольнении именно сейчас?

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Напряженные отношения между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным уже давно стали секретом Полишинеля. Собеседники Би-би-си в самых высоких коридорах украинской власти признают: проблемы между военным и политическим руководством страны начались еще в апреле 2022 года, как только российские войска отошли от Киева.

По данным Би-би-си, генерал Залужный хоть и не фигурирует официально в уголовном деле о ненадлежащей организации обороны юга Украины, но имел по этому поводу беседу со следователями Государственного бюро расследований.

Сейчас президент не сдерживает себя в резких, на грани с пренебрежительными заявлениями в сторону главнокомандующего ВСУ. А депутат от президентской партии Марьяна Безуглая, которую связывают с фигурой главы Офиса президента, открыто критикует генерала в соцсетях.