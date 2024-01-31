В прошедшую субботу, 27 января, вечером в спортхолле Раквере прошла ставшая уже традицией зимняя корпоративная вечеринка OG Elektra, пишет Rus.Postimees.
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Фото ⟩ Самый крупный в Эстонии корпоратив: смотрите, как прошла вечеринка для 3500 работников
Гостей было около 3500 человек, и в спортцентр Раквере вместить больше людей не удалось бы. Коротко поприветствовали гостей Олег Гроссь и его сын Георг. Сын был "громкоговорителем" для отца, поскольку голос Олега Гросся еще не полностью восстановился после возникшей летом проблемы со здоровьем. После на сцену вышла группа Terminaator, и вечеринка началась.