Ср, 31.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Фото ⟩ Самый крупный в Эстонии корпоратив: смотрите, как прошла вечеринка для 3500 работников

Айвар Ояперв rus.postimees.ee
CopyMessenger Telegram Whatsapp

В прошедшую субботу, 27 января, вечером в спортхолле Раквере прошла ставшая уже традицией зимняя корпоративная вечеринка OG Elektra, пишет Rus.Postimees.

Гостей было около 3500 человек, и в спортцентр Раквере вместить больше людей не удалось бы. Коротко поприветствовали гостей Олег Гроссь и его сын Георг. Сын был "громкоговорителем" для отца, поскольку голос Олега Гросся еще не полностью восстановился после возникшей летом проблемы со здоровьем. После на сцену вышла группа Terminaator, и вечеринка началась.

Еще выступили звезды 90-х Alphaville и Ace of Base, а также Ice MC, Nublu и Карл-Эрик Таукар.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх