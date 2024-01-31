Жительница спрашивает: "Можно ли досрочно вернуть водительские права? Конечно, в установленном порядке. За вождение в нетрезвом виде меня лишили прав на три года Я инвалид и живу в сельской местности, где общественный транспорт ходит редко, поэтому добраться до врача проблематично. Срок лишения прав истекает через 1,5 года. У меня есть справка от нарколога о том, что я не употребляю алкоголь в течение 1,5 лет".

Статья 17 Закона об административной ответственности предусматривает, что лишение прав - это аннулирование предоставленных лицу прав и запрета ему вновь приобретать эти права в течение определенного периода времени.

После истечения срока лишения прав, человек может получить права, соблюдая процедуры, установленные нормативными актами.

Человека могут лишить прав на срок от одного месяца до пяти лет. Часть вторая статьи 14 предусматривает, что при применении наказания за административное правонарушение предупреждение и штраф являются основными наказаниями, а лишение прав является дополнительным наказанием.

Законодательство не предусматривает возможности досрочного восстановления изъятых права (даже если они необходимы для работы или поездки в медицинское учреждение).

В то же время женщине необходимости заблаговременно планировать восстановление прав, потому что по истечении срока их просто так не вернут.

Согласно правилам Кабинета министров если водителя лишили прав на год и более или за вождение автомобиля под действием алкоголя, наркотиков, токсических и пр. одурманивающих веществ, то лицо сдает теоретический экзамен и экзамен по вождению.

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