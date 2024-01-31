В середине февраля он отправится в очередную поездку, чтобы доставить помощь в Украину, но после этого останется там.

"Уже договорено, что я явлюсь на солдатский распределительный пункт, пройду проверку безопасности, медицинское обследование и пойду защищать Украину и Латвию на поле боя.

Я прекрасно понимаю, что значит, что мои шансы на выживание составляют 50/50.

Но внутреннего страха у меня нет, по крайней мере на данный момент. Это больше похоже на адреналин, чем все для меня там обернется. В любом случае я не собираюсь умирать, но в худшем случае это будет осмысленная смерть.

Это мое решение, и те, кто меня знает, понимают, что отговаривать нет смысла. Если я что-то решил, я это сделаю, и на этот раз я уже принял решение", - сказал экс-депутат.

Ранее сообщалось, что депутат 13-го Сейма, парламентский секретарь Министерства образования и науки Сандис Риекстиньш после потери должности встал на учет в качестве безработного и решил немного отдохнуть.

Подробнее читайте в издании Privātā Dzīve от 30 января.

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