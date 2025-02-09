Кандидат президента США Дональда Трампа на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Каш Патель получил гонорар от лос-анджелесской кинокомпании Global Tree Pictures, которой владеет гражданин России и США Игорь Лопатенок, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документы, представленные Пателем в юридическую комиссию Сената США.
Патель получил 25 тысяч долларов за участие в документальном сериале All the President's Men: The Conspiracy Against Trump ("Все люди президента: заговор против Трампа").
Сериал, размещенный на веб-платформе пророссийского пропагандиста Такера Карлсона, изображает Пателя и других людей из первой администрации Трампа жертвами заговора.
В одном из эпизодов фильма Патель призывает "закрыть штаб-квартиру ФБР" и открыть в здании музей.
Лопатенок ранее, помимо прочего, занимался пророссийской кампанией влияния, которая получила деньги от фонда, основанного российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает газета. О нем также известно, что он критиковал протесты в Киеве в 2014 году и снял несколько фильмов об Украине с пророссийским уклоном.
На одной из премьер он был замечен с пророссийским украинским политиком Виктором Медведчуком.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!