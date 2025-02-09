Патель получил 25 тысяч долларов за участие в документальном сериале All the President's Men: The Conspiracy Against Trump ("Все люди президента: заговор против Трампа").

Сериал, размещенный на веб-платформе пророссийского пропагандиста Такера Карлсона, изображает Пателя и других людей из первой администрации Трампа жертвами заговора.

В одном из эпизодов фильма Патель призывает "закрыть штаб-квартиру ФБР" и открыть в здании музей.

Лопатенок ранее, помимо прочего, занимался пророссийской кампанией влияния, которая получила деньги от фонда, основанного российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает газета. О нем также известно, что он критиковал протесты в Киеве в 2014 году и снял несколько фильмов об Украине с пророссийским уклоном.

На одной из премьер он был замечен с пророссийским украинским политиком Виктором Медведчуком.

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