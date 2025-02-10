В столице ФРГ - марш от штаб-квартиры свободных демократов до федерального офиса ХДС. Митингующие назвали своей целью "борьбу с очагом правого популизма в штаб-квартире ХДС".
В Берлине прошло шествие против правого поворота в политике ФРГ
В Берлине прошло шествие против правого поворота в политике ФРГ. К акции присоединились несколько сотен человек, передал в воскресенье, 9 февраля, корреспондент DW.
Марш стартовал у штаб-квартиры Свободной демократической партии (СвДП) недалеко от центрального вокзала Берлина. Собравшиеся прошли мимо здания музыкального театра "Фридрихштадтпаласт" (Friedrichstadt-Palast). В качестве конечного пункта шествия был заявлен федеральный офис консервативного Христианского-демократического союза (ХДС).
Его резолюция о радикальном ужесточении миграционного законодательства 29 января в ходе голосования в бундестаге была поддержана правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Митингующие назвали своей целью "борьбу с очагом правого популизма в штаб-квартире ХДС".
"Вы разжигаете, мы тушим"
Некоторые из пришедших захватили с собой плакаты с надписями: "Вы разжигаете, мы тушим", "Мосты - вместо стен", "Проблема - не в миграции", "Запрет АдГ - сейчас". С импровизированной сцены периодически начинали скандировать: "Нет - фашизму!"
Среди участников было много молодежи, пришли и семьи с детьми. "Мы - здесь, потому что мы - против сдвига Германии вправо", - сказал DW один из демонстрантов.
Вечером на Bayerischer Platz в Берлине зажгли "цепь огней против ненависти и пропаганды - за демократию и человечность".
"Как раз в преддверии выборов в бундестаг мы хотим принести свет во тьму. Наш город остается ярким. Так что приносите огоньки с собой", - призвали организаторы из DemokraTEAM.
Массовые протесты в поддержку демократии в Мюнхене
В субботу, 8 февраля, в Мюнхене около 250 тыс. человек вышли на акцию против сотрудничества консерваторов с правопопулистами. Митинг под лозунгом "Демократия нуждается в тебе" на эспланаде Theresienwiese провело объединение "München ist bunt" ("Мюнхен - многоцветен"). По словам учредителей мероприятия, его целью было послать "сильный сигнал в пользу разнообразия, человеческого достоинства, сплоченности и демократии".
Некоторые из собравшихся принесли плакаты с критикой лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца (Friedrich Merz) и надписями "Позор!"
Ранее, 2 февраля, в Берлине порядка 160 тыс. человек присоединились к аналогичной акции.
Организаторы мероприятия назвали его "Митинг за брандмауэр" (Demo für die Brandmauer). Этим словом, дословно означающим "огнестойкая стена", в Германии называют отказ всех партий сотрудничать с АдГ. Митингующие считают, что на голосовании в бундестаге 29 января этот принцип был нарушен.
Голосование в бундестаге
Кандидат в канцлеры от консервативного блока Мерц ранее объявил о планах ужесточить миграционную политику в Германии. В бундестаге 29 января его резолюцию поддержала "Альтернатива для Германии". Однако 31 января соответствующий законопроект был отклонен большинством депутатов.
Между тем, как следует из обнародованных 6 февраля результатов опроса Deutschlandtrend, проводимого институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt, инициированное голосование не оказало негативного влияния на отношение немцев к Мерцу.
Его популярность как кандидата в канцлеры выросла, по сравнению с прошлым опросом, на пять процентных пунктов - до 33%. При этом лишь каждый четвертый респондент (26%, - 1 процентный пункт) считал, что сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck) или канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц (25%, +6 пунктов), были бы "хорошими" канцлерами. О лидере правопопулистской "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel) такого мнения придерживался каждый шестой (18%) опрошенный.
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