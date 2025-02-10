В Берлине прошло шествие против правого поворота в политике ФРГ

"Как раз в преддверии выборов в бундестаг мы хотим принести свет во тьму. Наш город остается ярким. Так что приносите огоньки с собой", - призвали организаторы из DemokraTEAM.

Массовые протесты в поддержку демократии в Мюнхене

В субботу, 8 февраля, в Мюнхене около 250 тыс. человек вышли на акцию против сотрудничества консерваторов с правопопулистами. Митинг под лозунгом "Демократия нуждается в тебе" на эспланаде Theresienwiese провело объединение "München ist bunt" ("Мюнхен - многоцветен"). По словам учредителей мероприятия, его целью было послать "сильный сигнал в пользу разнообразия, человеческого достоинства, сплоченности и демократии".

Некоторые из собравшихся принесли плакаты с критикой лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца (Friedrich Merz) и надписями "Позор!"

Ранее, 2 февраля, в Берлине порядка 160 тыс. человек присоединились к аналогичной акции.

Организаторы мероприятия назвали его "Митинг за брандмауэр" (Demo für die Brandmauer). Этим словом, дословно означающим "огнестойкая стена", в Германии называют отказ всех партий сотрудничать с АдГ. Митингующие считают, что на голосовании в бундестаге 29 января этот принцип был нарушен.

Голосование в бундестаге

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Мерц ранее объявил о планах ужесточить миграционную политику в Германии. В бундестаге 29 января его резолюцию поддержала "Альтернатива для Германии". Однако 31 января соответствующий законопроект был отклонен большинством депутатов.

Между тем, как следует из обнародованных 6 февраля результатов опроса Deutschlandtrend, проводимого институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt, инициированное голосование не оказало негативного влияния на отношение немцев к Мерцу.

Его популярность как кандидата в канцлеры выросла, по сравнению с прошлым опросом, на пять процентных пунктов - до 33%. При этом лишь каждый четвертый респондент (26%, - 1 процентный пункт) считал, что сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck) или канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц (25%, +6 пунктов), были бы "хорошими" канцлерами. О лидере правопопулистской "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel) такого мнения придерживался каждый шестой (18%) опрошенный.

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