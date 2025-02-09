Страны Балтии завершили подключение к единой европейской энергосети, Дональд Трамп заявил, что разговаривал с Владимиром Путиным, а в российском порту танкер "теневого флота" сел на мель. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 9 февраля ⟩ Подключение к европейской энергосети, кто поедет на "Евровидение" и разговор Трампа и Путина
Новости Латвии:
Страны Балтии во второй половине дня воскресенья, 9 февраля, успешно завершили испытания по регулированию напряжения и синхронизации и подключились к единой европейской энергосети, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции.
Латвию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2025" будет представлять группа Tautumeitas с песней Bur Man Laimi.
Университетская клиническая больница имени Паула Страдиня (PSKUS) в субботу, 8 февраля, когда начался процесс переподключения Латвии и других стран Балтии с российской энергосистемы на европейскую, перешла энергообеспечение от генераторов, чтобы исключить риски безопасности для пациентов и оборудования и обеспечить непрерывность работы больницы, сообщил агентству LETA руководитель отдела безопасности больницы Матис Шмитиньш.
Сотрудник Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) был задержан в связи с гибелью двух детей в Плявниеках в пятницу, 7 февраля, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Госполиция провела рейд на временном мосту через реку Салаца в Салацгриве. В целях безопасности там были введены различные ограничения по массе, дистанции и скорости, но многие водители их не соблюдают, сообщает передача Panorāma на Латвийском телевидении.
За рубежом:
Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post рассказал, что разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону о войне в Украине.
В Финской экономической зоне российское ремонтное судно занимается восстановлением поврежденного подводного кабеля, принадлежащего России, сообщила финская береговая охрана в субботу на своей странице в соцсети X, пишет Rus.Postimees.
По информации российской государственной компании "Ростелеком", подводные кабели в Финском заливе были повреждены "некоторое время назад в результате внешнего удара", сообщает портал Rus.Postimees.
Кандидат президента США Дональда Трампа на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Каш Патель получил гонорар от лос-анджелесской кинокомпании Global Tree Pictures, которой владеет гражданин России и США Игорь Лопатенок, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документы, представленные Пателем в юридическую комиссию Сената США.
В порту Усть-Луга утром в воскресенье, 9 февраля, после запуска двигателя возникли серьезные технические проблемы у плававшего под флагом Антигуа и Барбуда танкера Koala, в трюмы которого залито 130 000 тонн мазута. Первоначально распространенные сведения о трех взрывах в машинном отделении судна официальные власти в настоящее время отрицают, однако экипаж судна эвакуирован, а специалисты обследуют судно.
Интересное чтиво:
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