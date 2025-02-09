Главное за 9 февраля Подключение к европейской энергосети, кто поедет на "Евровидение" и разговор Трампа и Путина

Издатель Вия Килблока не только издает и рекламирует книги о здоровом образе жизни, но и тестирует и проверяет диеты . Голодание, сыроедение, веганство - все это Вия попробовала на себе, но такого эффекта, какой дает рекомендованная французским биохимиком Джесси Инчаспе смена привычек питания, Вия еще не испытывала. "Чувствовала себя так, будто нашла золотой ключик", - говорит она.

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