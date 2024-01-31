Служила, была ранена, спасает ногу в Латвии. История хирурга с фронта

"Есть такие раненые, которые в сознании, но если прямо тут, срочно не оказать помощь и не эвакуировать - раненый обязательно погибнет. Им оказывается помощь, и они идут на эвакуацию. Если раненый без сознания - он уже считается условно погибшим", - рассказывает она. А дальше говорит, что бывают случаи, когда такого раненого оставляют, а потом, когда возвращаются, видят, что он жив - пришёл в себя.

"Лечим всех, и пленных тоже", - говорит Евгения.

Допуск к пленному солдату российской армии осуществляется по процедуре. Командир должен убедиться, что медик, который мог бы предоставить медицинскую помощь военнопленному, не нанесёт ему вреда.

Однако и у медика есть право отказаться от лечения военнопленного. Но эти люди без лечения не остаются: "Мы прекрасно понимаем что каждый военнопленный - это шанс вернуть назад кого-то из наших".

На службе: десант из Мелитополя в Житомирскую область. Архив Евгении Маркевич Фото: Chayka.lv

Сама попала на операционный стол

Подразделение, в котором служила Евгения, из Киевской области перебросили в Херсонскую область. Здесь 29 августа 2022 года она получила тяжёлое ранение, уже третье по счёту.

"Я везла эвакуированных солдат в стабилизационный пункт. И, видимо, за нами следил дрон. Танк стрелял по нам несколько раз и в результате попал. Каким-то чудом мы успели разойтись в стороны от машины, снаряд прилетел ровно между нами. От меня до воронки было всего три метра", - вспоминает Евгения.