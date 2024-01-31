Видео ⟩ Мусорная свалка на колесах. Рижане бьют тревогу из-за нерадивого бизнесмена

Пустые бутылки, пакеты из-под лекарств и продуктов, предметы одежды и сумки с неизвестным содержимым - все это можно увидеть в салоне автомобиля и багажном отделении. Рядом с машиной, на земле валяются ржавые и сдутые шины, картонные коробки и пластиковые упаковки от еды.

Мы встречаем местную жительницу Евгению, которую очень злит такое зрелище на обочине улицы. По его словам, владелец должен беречь свою машину и не загружать ее мусором.

С этим согласен и ведический философ, кришнаит Угис Кугис, живущий неподалеку. Он признается, что местные жители уже несколько раз пытались договориться с автовладельцем о возможности переместить транспортное средство в другое место, поскольку автомобиль занимает столь необходимое другим парковочное место на обочине улицы, а также создает трудности при уборке снега зимой.