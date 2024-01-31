Видео ⟩ Мусорная свалка на колесах. Рижане бьют тревогу из-за нерадивого бизнесмена

На улица Даугавпилс в Риге припаркованы автомобили по всей своей длине. Один из них - серый фургон со шведским регистрационным номером - выделяется на фоне остальных машин тем, что больше похож на мусорный бак, чем на автомобиль, сообщает программа Bez Tabu.
Пустые бутылки, пакеты из-под лекарств и продуктов, предметы одежды и сумки с неизвестным содержимым - все это можно увидеть в салоне автомобиля и багажном отделении. Рядом с машиной, на земле валяются ржавые и сдутые шины, картонные коробки и пластиковые упаковки от еды.
Мы встречаем местную жительницу Евгению, которую очень злит такое зрелище на обочине улицы. По его словам, владелец должен беречь свою машину и не загружать ее мусором.
С этим согласен и ведический философ, кришнаит Угис Кугис, живущий неподалеку. Он признается, что местные жители уже несколько раз пытались договориться с автовладельцем о возможности переместить транспортное средство в другое место, поскольку автомобиль занимает столь необходимое другим парковочное место на обочине улицы, а также создает трудности при уборке снега зимой.
Угис Кугис объяснил, что владелец - бизнесмен шведского происхождения, у которого по соседству небольшой продуктовый магазин. У мужчины есть еще два автомобиля, которые он использует и как дом, и как склад. Бесконечные обещания бизнесмена разрешить ситуацию - всего лишь пустые слова.
Передача Bez Tabu посетила этот небольшой магазин. Продавщица связалась с владельцем магазина и через несколько минут у дверей журналистов уже ждет швед по имени Кеннет.
Следует отметить, что машина, которую он сам подъехал навстречу, тоже была загружена "под завязку".
Мужчина отрицает, что машинах беспорядок. В них он хранит пустые бутылки, которые жители и покупатели приносят в магазин. В магазине нет места для хранения бутылок.
Бизнесмен не видит проблемы, подчеркивая, что рижанам, вероятно, стало скучно, и они решили "привязаться" к его машинам. Оказывается, к шведскому гостю уже обращалась полиция, но тщетно. Мужчину несколько раз предупреждали, но правоохранители ничего не смогли сделать.
Как к решению ситуации привлекаются сотрудники муниципальной полиции смотрите в видео!
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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