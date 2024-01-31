Видео ⟩ Вилле Вало: "На наши концерты приходят от 17-18 лет до 67 лет"

Один из самых известных авторов песен и продюсеров Финляндии Вилле Вало получил мировую известность как вокалист готик-рок-группы HIM . HIM стали культовой группой не только в Латвии, но и во всем мире с того момента, как в 1999 году на суд слушателей был представлен альбом Razorblade Romance.

По-моему, это нечто особенное, что музыка может находить отклик у разных людей во времени. Это единственное, на что мы все можем надеяться. Но это не то, что происходит (щелкает) вот так. Я удивлен, а иногда даже шокирован всем происходящим, но в очень позитивном ключе. И я рад, что есть люди, которым интересно то, что я делаю, и что у меня есть возможность выступать и видеть улыбки людей", - рассказывает Вало.