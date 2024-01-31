Видео ⟩ Вилле Вало: "На наши концерты приходят от 17-18 лет до 67 лет"

Лидер финской культовой группы HIM Вилле Вало дал интервью порталу TVNET перед предстоящим сольным концертом в Риге. Он рассказал, почему распался популярный и любимый love metal коллектив, а также поделился воспоминаниями о предыдущих визитах в Латвию.
Один из самых известных авторов песен и продюсеров Финляндии Вилле Вало получил мировую известность как вокалист готик-рок-группы HIM. HIM стали культовой группой не только в Латвии, но и во всем мире с того момента, как в 1999 году на суд слушателей был представлен альбом Razorblade Romance.
"Очень приятно видеть так много людей разных поколений.
На наши концерты приходят поклонники от 17-18 лет до 67 лет.
По-моему, это нечто особенное, что музыка может находить отклик у разных людей во времени. Это единственное, на что мы все можем надеяться. Но это не то, что происходит (щелкает) вот так. Я удивлен, а иногда даже шокирован всем происходящим, но в очень позитивном ключе. И я рад, что есть люди, которым интересно то, что я делаю, и что у меня есть возможность выступать и видеть улыбки людей", - рассказывает Вало.
В 2020 году Вилле Вало начал сольную карьеру под сценическим псевдонимом VV. Neon Noir - дебютный альбом иконы готик-рока вскоре после выпуска достиг вершин финских музыкальных альбомных чартов.
В интервью он вспомнил то время, когда HIM прекратили свое существование, и то, как он сосредоточился на написании своего дебютного сольного альбома.
"Знаешь, я, наверное, слишком прямо воспринял термин "сольный альбом", - смеется Вало, потому что он сыграл в нем на всех инструментах.
Также он рассказывает о тревожном времени пандемии и о том, как, выкуривая четыре пачки сигарет в день в течение нескольких лет, он полностью отказался от этой вредной привычки.
"Раньше я бывал на сцене с сигаретой в одной руке и бутылкой красного вина в другой. Но это было потому, что я волновался. Раньше я играл на басу, барабанах, а также на гитаре. Что означало, что мои руки всегда были заняты. Внезапно я почувствовал себя голым. А потом подумал, что это выглядит стильно...".
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