Руководитель Twitter-конвоя Рейнис Познякс будет лидером "Объединенного списка" в Европарламент

Список кандидатов "Объединенного списка" (ОС) на выборах в Европарламент возглавит руководитель Twitter-конвоя Рейнис Познякс, сообщили сегодня лидеры ОС - депутат Сейма Эдвард Смилтенс и председатель парламентской фракции Эдгар Таварс.
Под вторым номером в списке ОС будет депутат Сейма, секретарь комиссии по иностранным делам Юрис Вилюмс,
под третьим - председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.
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