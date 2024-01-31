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Руководитель Twitter-конвоя Рейнис Познякс будет лидером "Объединенного списка" в Европарламент

rus.tvnet.lv/LETA
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Рейнис Познякс
Рейнис Познякс Фото: Zane Bitere / LETA

Список кандидатов "Объединенного списка" (ОС) на выборах в Европарламент возглавит руководитель Twitter-конвоя Рейнис Познякс, сообщили сегодня лидеры ОС - депутат Сейма Эдвард Смилтенс и председатель парламентской фракции Эдгар Таварс.

Под вторым номером в списке ОС будет депутат Сейма, секретарь комиссии по иностранным делам Юрис Вилюмс,

под третьим - председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

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