Руководитель Twitter-конвоя Рейнис Познякс будет лидером "Объединенного списка" в Европарламент

Под вторым номером в списке ОС будет депутат Сейма, секретарь комиссии по иностранным делам Юрис Вилюмс,

под третьим - председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

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