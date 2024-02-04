Интервью ⟩ Если бы Грей пережил мой сексуальный опыт - он бы поседел!

Когда я впервые говорила с Ласмой о фотосессии, я попросила, чтобы она взяла с собой белую мужскую рубашку. Она мне в WhatsApp ответила, что мужа больше нет... Тишина. Однако мгновение спустя она все-таки развеяла мое чувство неловкости, сказав, что он все-таки жив! Уже тогда я поняла, что Ласма неуловима как в своих мыслях, так и в том, что она выражает словами. Воспринимайте это как маленькое, разогревающее пояснение к нашему интервью... И я очень постараюсь не менять эту ее ртуть в сказанном...