Интервью ⟩ Если бы Грей пережил мой сексуальный опыт - он бы поседел!

Длинные ноги. Ослепительная улыбка. Искрящийся взгляд. На пальце нет кольца. Красные губы. Соблазнительные духи. Только издана первая книга о сексе, в аннотации к которой глаз цепляется за утверждение, что Грей "может идти отдыхать" и, читая, придется заниматься самоудовлетворением. Это то, что я сейчас вижу перед собой и знаю о ней. Когда я спросила, что мне теперь стоит о ней знать, Ласма села глубже в кресло, скрестила ноги и, широко улыбаясь, ответила: "То, что я без дома, у меня долги и меня с помощью СМС из дома на Кипре выбросил бывший муж?" Продолжение следует...
Когда я впервые говорила с Ласмой о фотосессии, я попросила, чтобы она взяла с собой белую мужскую рубашку. Она мне в WhatsApp ответила, что мужа больше нет... Тишина. Однако мгновение спустя она все-таки развеяла мое чувство неловкости, сказав, что он все-таки жив! Уже тогда я поняла, что Ласма неуловима как в своих мыслях, так и в том, что она выражает словами. Воспринимайте это как маленькое, разогревающее пояснение к нашему интервью... И я очень постараюсь не менять эту ее ртуть в сказанном...
- Ну нет, я обычная смертная. Можно сказать, что ничего особенного. Ни знатного происхождения, ни сказочно богата.