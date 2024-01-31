"28 января в публикации Re:Baltica сообщили, что одна из женщин, вошедших в книгу, Татьяна Жданок, долгое время сотрудничает с российскими спецслужбами, то есть с преступным режимом, который не только ведет кровавые боевые действия против украинского народа, но и на длительное время дестабилизирует ситуацию в нашем регионе, пытается расколоть латвийское общество и угрожает безопасности нашей страны. Ассоциация Ascendum и издаваемый ею интернет-журнал Satori решительно выступают против правящего режима России и его единомышленников, в том числе Татьяны Жданок, компас наших ценностей всегда указывает на демократическое, свободное, граждански активное латвийское общество, и мы считаем Россию самой большой угрозой безопасности нашей страны и региона."

"В книге Татьяна Жданок не представлена ​​как образец для подражания, и мы подчеркиваем, что ее включение в книгу не означает поддержку. Жданок выступала против восстановления независимости Латвии, впоследствии последовательно поддерживал интересы России, о чем ясно сказано в сказке о ней. Латвийское общество неоднородно, также как эта книга – к сожалению, есть и женщины, которые называют себя латвийскими гражданами и политиками, привлекают внимание и представляют Латвию в мире, но чьи действия и высказывания враждебны Латвии и заслуживают строжайшего осуждения. Книга не не пытается уклониться от показа противоречий в латвийском обществе и людях. У противника тоже бывает женское лицо. Надеемся, что история Татьяны Жданока способна вызвать не только возмущение, но и дискуссию о том, почему такому антигосударственному человеку удается так долго сохранять популярность и влияние в Латвии. Об этом важно думать, особенно перед лицом нынешних угроз", - подытожили в Ascendum.