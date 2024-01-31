Авторы сказок о выдающихся латвийских женщинах рассказали, почему в книге есть Татьяна Жданок

Общество Ascendum, которое в 2019 году включило депутата Европарламента Татьяну Жданок в книгу Mūsējās. 50 pasakas par Latvijas sievietēm ("Наши. 50 сказок о латвийских женщинах"), после скандальной публикации о возможных связях политика с российскими спецслужбами, выступило в соцсетях с заявлением, уместна ли такая героиня?
Ассоциация Ascendum была основана в 2011 году с целью "поддержки культуры, науки, образования и гражданского общества, способствуя тем самым экономическому, духовному и социальному подъему Латвии." Они издают интернет-журнал Satori.lv, ведут социальные проекты, а в 2019 году выпустили книгу "Наши. 50 сказок о латвийских женщинах". В нее вошли многие примечательные латвийские женщины - Аспазия, Александра Бельцова, Ульяна Семенова, Элина Гаранча, Алена Остапенко, а также политик Татьяна Жданок. Уже в то время это вызвало некоторое недоумение: как писали латышские издания, самой героине не понравилось изложение истории про нее, другим - такое соседство.
Теперь же, после того как издание The Insider опубликовало, что Жданок якобы активно переписывалась с российскими гражданами, которые, вероятно, являются сотрудниками ФСБ России, Ascendum выступил с обширным заявление в сети Facebook.
"Автор книги Санта Ремере пишет, что многие героини стали звездами мирового уровня и добились больших успехов на своем поприще, но это не топ хороших девочек. Это девочки, которые говорили то, что думали, и делали то, что хотели, и которые выросли и стали личностями, которые меняют мир. Иногда в лучшую сторону, а иногда и наоборот", - отмечают в Ascendum.
"28 января в публикации Re:Baltica сообщили, что одна из женщин, вошедших в книгу, Татьяна Жданок, долгое время сотрудничает с российскими спецслужбами, то есть с преступным режимом, который не только ведет кровавые боевые действия против украинского народа, но и на длительное время дестабилизирует ситуацию в нашем регионе, пытается расколоть латвийское общество и угрожает безопасности нашей страны. Ассоциация Ascendum и издаваемый ею интернет-журнал Satori решительно выступают против правящего режима России и его единомышленников, в том числе Татьяны Жданок, компас наших ценностей всегда указывает на демократическое, свободное, граждански активное латвийское общество, и мы считаем Россию самой большой угрозой безопасности нашей страны и региона."
"В книге Татьяна Жданок не представлена как образец для подражания, и мы подчеркиваем, что ее включение в книгу не означает поддержку. Жданок выступала против восстановления независимости Латвии, впоследствии последовательно поддерживал интересы России, о чем ясно сказано в сказке о ней. Латвийское общество неоднородно, также как эта книга – к сожалению, есть и женщины, которые называют себя латвийскими гражданами и политиками, привлекают внимание и представляют Латвию в мире, но чьи действия и высказывания враждебны Латвии и заслуживают строжайшего осуждения. Книга не не пытается уклониться от показа противоречий в латвийском обществе и людях. У противника тоже бывает женское лицо. Надеемся, что история Татьяны Жданока способна вызвать не только возмущение, но и дискуссию о том, почему такому антигосударственному человеку удается так долго сохранять популярность и влияние в Латвии. Об этом важно думать, особенно перед лицом нынешних угроз", - подытожили в Ascendum.
Сама же Татьяна Жданок сейчас рассматривает возможность обратиться в суд против медиа, которые ее заподозрили в сотрудничестве.
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