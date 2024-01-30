Жданок может подать в суд на СМИ, написавшие о ее предполагаемом сотрудничестве с ФСБ

Несмотря на то, что Жданок просила у ФСБ деньги на свою деятельность и связанные с ней организации также получали финансирование из Москвы, представитель латвийской Службы безопасности, пожелавший остаться анонимным, сказал Re:Baltica, что Жданок, скорее всего, сотрудничала по идеологическим причинам, а не ради денег. "Ей не нужны были деньги. У нее было достаточно денег как у депутата Европарламента, и она тратила из своих личных средств", - сказал он.

После публикации Re:Baltica Жданок выступила с заявлением для СМИ, в котором подчеркнула, что взлом личной электронной почты без санкции правоохранительных органов квалифицируется как кража персональных данных, что является уголовным преступлением.

Жданок считает, что Re:Baltica, требуя от нее ответов на присланные вопросы, пытается запугать ее перед одним из организуемых ею мероприятий в память о жертвах Холокоста, на котором также будет представлен фильм о Рижском гетто, а затем состоится "дискуссия о возрождении неофашизма в странах-членах ЕС, в том числе в Латвии".

"Заявляю, что запугать меня не удастся. Я и мои коллеги-единомышленники продолжаем и будем продолжать использовать трибуну Европарламента для борьбы с неофашизмом. Обвинения в моих контактах с некоторым людьми, что является прямой обязанностью политика, не сработают", - говорится в заявлении Жданок. Она также напоминает, что ее имени не было в так называемых мешках ЧК, в отличие от многих известных политиков, так как она не сотрудничала и не сотрудничает ни с какими спецслужбами.

В Службе государственной безопасности (VDD) на вопросы Re:Baltica о том, чем для евродепутата могут закончиться разоблачения о сотрудничестве со спецслужбами враждебной страны, ответили, что закон предусматривает ответственность за помощь иностранному государству или иностранной организации в направленной против Латвии деятельности только с 2016 года и применить его задним числом нельзя. В то же время VDD будет оценивать одно из электронных писем Жданок, датированное 2017 годом, когда ответственность уже предусмотрена.

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