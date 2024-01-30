Жданок может подать в суд на СМИ, написавшие о ее предполагаемом сотрудничестве с ФСБ

Депутат Европейского парламента (ЕП) Татьяна Жданок (РСЛ) рассматривает возможность обращения в суд против СМИ, подготовивших публикацию о ее возможном сотрудничестве с ФСБ России, и консультируется с юристом, сообщила представитель политика Жанна Карелина.
Согласно расследованию российской независимой организации журналистских расследований The Insider, проведенному совместно с эстонскими, латвийскими и шведскими журналистами, Жданок активно переписывалась с российскими гражданами, которые, вероятно, являются сотрудниками ФСБ России. Помимо прочего, она отправляла им отчеты о своей деятельности. В основе расследования лежит взломанная электронная переписка Жданок.
По словам Карелиной, в офисе Жданок поняли, что взломана электронная почта не депутата Европарламента, а другого человека, поэтому обращаться в правоохранительные органы по поводу взлома ее электронной почты нет смысла. При этом ранее в ответе Re:Baltica Жданок не стала отрицать подлинность электронных писем.
Как сообщалось, Европейский парламент начал расследование в связи с обвинениями в контактах латвийского евродепутата Татьяны Жданок с российскими спецслужбами.
Президент Европарламента Роберта Метсола "очень серьезно" относится к обвинениям в адрес Жданок и передала дело в Консультативный комитет по кодексу поведения, сообщил Deutsche Welle (DW) официальный представитель Метсолы Иржи Лаас.
"Это означает, что в Европарламенте началось расследование", - пояснил он.
Метсола также поднимет этот вопрос на конференции председателей 31 января.
Конференция председателей - это политический орган Европарламента, отвечающий за отношения с другими институтами ЕС и национальными парламентами. В состав конференции председателей входят президент Европарламента и лидеры политических групп.
В пресс-службе Европарламента на вопрос DW ответили, что не желают комментировать обвинения, выдвинутые против евродепутата, но заявили, что обвинения некоторое время назад уже прозвучали в стране, которую представляет Жданок, то есть в Латвии. "Мы подчеркиваем, что на всех членов Европарламента распространяются одни и те же правила независимости мандата и этики, - добавили в пресс-службе. - Как и все депутаты, член ЕП также несет ответственность перед избирателями".
За нарушения кодекса поведения председатель ЕП может применить санкции, которые объявляются на пленарном заседании. При этом решение об увольнении депутата Европарламента принимают компетентные органы его страны.
Расследование о переписке Жданок
Как сообщалось, утечка электронной переписки показала, что депутат Европарламента Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российской разведкой, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.
Переписка по электронной почте оказалась в распоряжении российского издания The Insider, которое поделилось этой информацией с Re:Baltica, эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen.
В ответе Re:Baltica Жданок не стала отрицать подлинность электронных писем, но заявила, что считает неприемлемым комментировать содержание личных документов, полученных в результате взлома.
Согласно просочившимся материалам, сначала в течение нескольких лет Жданок регулярно обменивалась электронными письмами с гражданином России Дмитрием Гладеем, который работал в ФСБ. Его роль в последние десятилетия заключалась в том, чтобы представлять Россию в организациях по наблюдению за выборами, которые легитимизировали проблемные выборы в странах, представляющих интерес для России, например, в аннексированном Крыму в 2014 году, где Жданок вместе с другими дружественными Кремлю евродепутатами выдавала себя за "наблюдателя" от Запада.
В письмах ФСБ Жданок отчитывалась, например, о таких мероприятиях, как слушания в Европарламенте, на которых присутствующие критиковали якобы агрессивные действия эстонских властей против демонстрантов в связи с переносом Бронзового солдата, организация лагеря "антифашистов" из Латвии и Эстонии, подготовка к празднованию 9 мая в 2010 году, на что она просила 6000 долларов США на покупку 10 000 метров георгиевских ленточек для раздачи участникам празднования в латвийских городах и 1500 долларов США на переиздание сборника военных песен, чтобы раздать их ветеранам.
Жданок не ответила Re:Baltica, получила ли она тогда эти деньги, но указала, что знакома с Гладеем с 1970-х годов, когда они вместе студентами бывали на Кавказе. Они продолжали встречаться в Санкт-Петербурге, где жили Гладей и его жена, и в Риге, когда дочь Гладея вышла замуж за жителя Латвии. Гладей работал в секретариате Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ), а она как депутат Европарламента посещала ее мероприятия в Петербурге. С 2014 по 2019 год Жданок приглашала представителей ассамблеи на несколько конференций, которые организовывала в Брюсселе.
Согласно документам, попавшим в распоряжение The Insider, Жданок поддерживала регулярные контакты с сотрудником ФСБ на протяжении как минимум восьми лет - вплоть до 2013 года. Ситуация изменилась в сентябре 2013 года, когда Гладей переслал письмо евродепутата на новый адрес электронной почты, а несколько месяцев спустя виртуально познакомил Жданок с неким Сергеем Красиным, которому она затем писала напрямую.
Как выяснил The Insider, фамилия Красин была псевдонимом. Журналисты пришли к выводу, что им мог быть Сергей Бельтюков, офицер ФСБ из Санкт-Петербурга. Утечка переписки показала, что Жданок поддерживала контакты с ним по крайней мере до января 2017 года.
Как отмечает Re:Baltica, Гладей и Бельтюков - не единственные сотрудники ФСБ, с которыми контактировала Жданок. Весной 2014 года, когда Россия уже аннексировала Крым, Жданок просила посольство Бельгии в России выдать шенгенскую визу некоему Артему Курееву, чтобы он мог посетить Европарламент. Эта информация содержится в решении эстонского суда, который в 2022 году осудил самопровозглашенного "эстонского омбудсмена по правам человека" Сергея Середенко за действия, угрожающие государству. В приговоре Куреев был назван сотрудником российских спецслужб и одним из кураторов Середенко.
Жданок поддерживала контакты с еще одним сотрудником ФСБ - Георгием Мурадовым. В 2009 году в передаче Nekā personīga на телеканале TV3 был показан сюжет о том, как Мурадов, в то время представитель московской мэрии, приехал в Ригу и убеждал местных русских голосовать за Жданок на выборах в Европарламент. В настоящее время Мурадов является заместителем руководителя российской организации "Россотрудничество" в оккупированном Крыму и находится под санкциями США за антиукраинскую деятельность.
Несмотря на то, что Жданок просила у ФСБ деньги на свою деятельность и связанные с ней организации также получали финансирование из Москвы, представитель латвийской Службы безопасности, пожелавший остаться анонимным, сказал Re:Baltica, что Жданок, скорее всего, сотрудничала по идеологическим причинам, а не ради денег. "Ей не нужны были деньги. У нее было достаточно денег как у депутата Европарламента, и она тратила из своих личных средств", - сказал он.
После публикации Re:Baltica Жданок выступила с заявлением для СМИ, в котором подчеркнула, что взлом личной электронной почты без санкции правоохранительных органов квалифицируется как кража персональных данных, что является уголовным преступлением.
Жданок считает, что Re:Baltica, требуя от нее ответов на присланные вопросы, пытается запугать ее перед одним из организуемых ею мероприятий в память о жертвах Холокоста, на котором также будет представлен фильм о Рижском гетто, а затем состоится "дискуссия о возрождении неофашизма в странах-членах ЕС, в том числе в Латвии".
"Заявляю, что запугать меня не удастся. Я и мои коллеги-единомышленники продолжаем и будем продолжать использовать трибуну Европарламента для борьбы с неофашизмом. Обвинения в моих контактах с некоторым людьми, что является прямой обязанностью политика, не сработают", - говорится в заявлении Жданок. Она также напоминает, что ее имени не было в так называемых мешках ЧК, в отличие от многих известных политиков, так как она не сотрудничала и не сотрудничает ни с какими спецслужбами.
В Службе государственной безопасности (VDD) на вопросы Re:Baltica о том, чем для евродепутата могут закончиться разоблачения о сотрудничестве со спецслужбами враждебной страны, ответили, что закон предусматривает ответственность за помощь иностранному государству или иностранной организации в направленной против Латвии деятельности только с 2016 года и применить его задним числом нельзя. В то же время VDD будет оценивать одно из электронных писем Жданок, датированное 2017 годом, когда ответственность уже предусмотрена.
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