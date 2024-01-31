Кувейт может передать Украине 100 танков

М-84АВ - модификация советского танка Т-72М.

Модель М-84АВ разрабатывалась специально для армии Кувейта. В 1989 году Кувейт заказал у Югославии 200 единиц бронетехники, включая танки, бронемашины, бронетранспортеры и эвакуационно-ремонтные машины.

Из этих 200 единиц Югославия успела поставить Кувейту 149 до своего распада.

В настоящее время кувейтская армия больше не нуждается в танках М-84АВ и они находятся на складах долговременного хранения.

Сейчас у Кувейта 218 танков Abrams M1A2 американского производства.

Предыдущий эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах никоим образом не хотел ввязываться в украинскую войну. Он умер в декабре прошлого года.

Новым эмиром был объявлен 83-летний наследный принц Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, брат умершего правителя.

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