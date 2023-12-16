В субботу, 16 декабря, умер эмир (правитель) Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, сообщает "Медуза".
Правителю Кувейта было 86 лет. Причины смерти эмира не уточняются.
Ранее стало известно, что в конце ноября правителя Кувейта срочно госпитализировали из-за "проблем со здоровьем".
Новым эмиром объявлен 83-летний наследный принц Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, брат умершего правителя.
Умерший эмир, Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах правил Кувейтом с 2020 года. Правящая династия руководит Кувейтом с 18-ого века.
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