Сб, 16.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (1)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Фото: AP Photo/Nasser Waggi

В субботу, 16 декабря, умер эмир (правитель) Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, сообщает "Медуза".

Правителю Кувейта было 86 лет. Причины смерти эмира не уточняются.

Ранее стало известно, что в конце ноября правителя Кувейта срочно госпитализировали из-за "проблем со здоровьем".

Новым эмиром объявлен 83-летний наследный принц Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, брат умершего правителя.

Умерший эмир, Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах правил Кувейтом с 2020 года. Правящая династия руководит Кувейтом с 18-ого века. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх