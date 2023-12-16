Правителю Кувейта было 86 лет. Причины смерти эмира не уточняются.

Ранее стало известно, что в конце ноября правителя Кувейта срочно госпитализировали из-за "проблем со здоровьем".

Новым эмиром объявлен 83-летний наследный принц Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, брат умершего правителя.

Умерший эмир, Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах правил Кувейтом с 2020 года. Правящая династия руководит Кувейтом с 18-ого века.

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