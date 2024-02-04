Видео ⟩ Почему горят машины? Жители Вецмилгрависа обеспокоены действиями поджигателя

Поджог произошел на улице Зиемельблазма. Владелец сгоревшей легковой машины Nissan, собирая остатки сгоревших частей своего автомобиля, рассказал, что впервые припарковал здесь свою машину, поскольку другого свободного места в этом районе не было.

Местные жители имеют разные версии произошедшего. Большая часть жителей возлагает вину на бродящую по району молодежь. Охранник местной музыкальной школы также подтверждает причастность к инциденту группы молодых людей. По его словам, услышав шум снаружи, он пошел посмотреть, что происходит.

С другой стороны, местная жительница Марианна говорит, что именно в этом районе периодически горят автобусы. Как будто кто-то испытывает ненависть к конкретным автомобилям.

"Это ужасно. Это ужас, что творится вокруг. За время моего проживания здесь уже третий раз поджигают автобусы. Ужас!", - сказала Марианна.

По ее мнению ничего не поменяется, потом что сейчас люди злые и завистливые.

В настоящее время полиция начала расследование инцидента.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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