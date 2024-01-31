Ринкевич призвал другие страны запретить импорт зерна из РФ и Беларуси

Ринкевич на встрече с премьер-министром Эвикой Силиней сообщил, что в правительстве принято концептуальное решение, и готовится законопроект. По мнению Ринкевича, это правильный шаг. Он отметил, что этот вопрос много обсуждался как с премьер-министром, так и с экспертами.

"Обсуждение продолжится в Сейме, и именно Сейм скажет последнее слово при принятии закона. Мы не должны недооценивать уже принятые решения. Они важны, но они будут более эффективными, если к нам присоединятся другие страны", - сказал президент.

Силиня сообщила журналистам, что Министерство земледелия в настоящее время готовит законопроект. На уровне Кабинета министров принято решение о механизмах параллельного контроля, например, если будет установлено, что сельскохозяйственные или животноводческие предприятия используют российское или белорусское зерно, они не будут иметь права на государственную помощь.

Также планируется усовершенствовать процедуры импорта, чтобы максимально четко определять страну назначения.

"Конечно, наиболее эффективным было бы заключение общего соглашения в ЕС. Мы будем выступать за это и продолжим нашу работу. [...] Страны Балтии выразили Латвии свою политическую поддержку. Как только будет принят закон, мы предложим Литве и Эстонии присоединиться к нему", - сказала Силиня.

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