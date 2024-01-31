Видео ⟩ Проигнорировал знак "СТОП": под Талси произошло ДТП с пострадавшим

Канал в соцсетях Sadursme, собирающий информацию очевидцев, сообщил TVNET о серьезном ДТП под Талси. Сотрудники службы неотложной медицинской помощи доставили одного человека с места происшествия в медицинское учреждение.
Правоохранители заявили, что сегодня, 31 января, в Госполицию поступила информация о том, что в Абавской волости Талсинского края произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух автомобилей.
По предварительной информации, один из автомобилей проигнорировал дорожный знак "СТОП", в результате чего произошло столкновение с транспортным средством, двигавшимся по главной дороге. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
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