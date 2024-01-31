Ср, 31.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Проигнорировал знак "СТОП": под Талси произошло ДТП с пострадавшим

TVNET Auto rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Под Талси произошло ДТП с пострадавшим
Под Талси произошло ДТП с пострадавшим Фото: Ekrānuzņēmums no video

Канал в соцсетях Sadursme, собирающий информацию очевидцев, сообщил TVNET о серьезном ДТП под Талси. Сотрудники службы неотложной медицинской помощи доставили одного человека с места происшествия в медицинское учреждение.

Правоохранители заявили, что сегодня, 31 января, в Госполицию поступила информация о том, что в Абавской волости Талсинского края произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух автомобилей.

По предварительной информации, один из автомобилей проигнорировал дорожный знак "СТОП", в результате чего произошло столкновение с транспортным средством, двигавшимся по главной дороге. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх