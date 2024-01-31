Воевать на стороне Украины изъявили желание 14 жителей Латвии

С момента вступления в силу нормативного регулирования от жителей Латвии поступило 14 заявок на участие в военных действиях на стороне украинской армии, сообщила агентству LЕТА пресс-офицер командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Сандра Брале.
На прошлой неделе о присоединении к защитникам Украины заявил в микроблоге X бывший депутат Сейма Сандис Риекстиньш от Новой консервативной партии. При этом Риекстиньш под 17-й номером включен в список партии на участие в выборах в Европейский парламент.
"Могу подтвердить: во второй половине февраля уезжаю в Украину, чтобы присоединиться к их армии и бить орков. Более подробной информации на данный момент не будет", - заявил Риекстиньш (лексика сохранена).
В связи с нападением России на Украину 28 февраля 2022 года Сейм принял поправки к закону о национальной безопасности, которые позволяют гражданам Латвии добровольно нести службу в вооруженных силах Украины. Поправки вступили в силу 1 марта.
Добровольцы, желающие вступить в учрежденный вооруженными силами Украины Международный батальон территориальной обороны, должны обратиться в посольство Украины в Латвии.
После получения подтверждения от посольства волонтер должен сообщить об этом в Мобилизационное управление НВС, отправив письмо письмо на адрес ул. Крустабазницас 9, Рига, LV-1006 или же подписанное электронной подписью письмо на адрес электронной почты rpus@mil.lv, указав свое имя, фамилию, персональный код, вид службы и страну службы.
При этом Министерство обороны и НВС призвали граждан перед включением в активные боевые действия в Украине очень серьезно оценить свои военные знания и навыки, которые в мирных условиях можно получить на службе в вооруженных силах Латвии.
В НВС отметили, что военнослужащим профессиональной службы и земессаргам, у которых действует договор о службе в НВС, участие в вооруженном конфликте другой страны не разрешено.
По общедоступной информации, с момента широкомасштабного вторжения России в Украину погиб один латвийский военнослужащий. Это произошло в прошлом году 1 октября в Лимане, в Краматорском районе, в результате попадания дрона в здание, где находился латвийский солдат. Кроме того, известно, что различные ранения в боях получили по меньшей мере двое и при одном взрыве травмы получила военная медсестра Сармите Цируле.
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