Воевать на стороне Украины изъявили желание 14 жителей Латвии

На прошлой неделе о присоединении к защитникам Украины заявил в микроблоге X бывший депутат Сейма Сандис Риекстиньш от Новой консервативной партии. При этом Риекстиньш под 17-й номером включен в список партии на участие в выборах в Европейский парламент.

"Могу подтвердить: во второй половине февраля уезжаю в Украину, чтобы присоединиться к их армии и бить орков. Более подробной информации на данный момент не будет", - заявил Риекстиньш (лексика сохранена).

В связи с нападением России на Украину 28 февраля 2022 года Сейм принял поправки к закону о национальной безопасности, которые позволяют гражданам Латвии добровольно нести службу в вооруженных силах Украины. Поправки вступили в силу 1 марта.

Добровольцы, желающие вступить в учрежденный вооруженными силами Украины Международный батальон территориальной обороны, должны обратиться в посольство Украины в Латвии.