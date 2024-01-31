Гаагский суд признал, что Россия нарушила международные конвенции в Украине

На востоке Украины и в аннексированном Крыму Россия нарушила ряд положений двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В среду, 31 января, Международный суд ООН в Гааге огласил такое решение по иску Украины к России. Процесс длился почти семь лет, сообщает Deutsche Welle.
Судьи пришли к выводу, что Россия не расследовала финансовую поддержку сепаратистских группировок на востоке Украины в 2014 году. Однако суд отклонил большую часть исков Украины и не выплатил компенсацию, которую просил Киев.
При этом суд постановил, что Россия не защищает образование на украинском языке в Крыму. После аннексии полуострова Россией в 2014 году набор на украиноязычные образовательные программы резко сократился, пояснили в Гааге. Однако и в этом случае суд не присудил Украине компенсацию.
Ситуация в Украине сегодня сильно отличается от той, которая была тогда, когда Украина подала иск, подчеркнула председатель суда Джоан Донохью. "Стороны сейчас вовлечены в интенсивный вооруженный конфликт, который привел к огромным человеческим жертвам и человеческим страданиям, - пояснила она. - Что касается ситуации на востоке Украины и Крымского полуострова, то дело, представленное в суд, ограничено по объему и рассматривается только в соответствии с правилами Международного уголовного суда", - добавил Донохью.
Решение Гаагского суда является обязательным для обеих сторон.
В 2017 году Украина подала заявление в Международный суд ООН относительно действий пророссийских сепаратистов на востоке Украины в 2014 году и действий российских "властей" в аннексированном РФ Крыму.
В рамках иска в апреле 2017 года Гаагский суд вынес решение по запросу Киева о принятии временных мер. Суд установил, среди прочего, что в Крыму Россия должна воздерживаться от введения ограничений на деятельность крымскотатарских общественных учреждений, в том числе Меджлиса, и обеспечить образование на украинском языке.
В ноябре 2019 года суд пришел к выводу, что у него есть основания рассматривать иск Украины, и отклонил возражения России. Письменное производство по делу завершилось 19 января 2023 года, когда был представлен контрмеморандум России. В июне того же года состоялись первые судебные слушания по этому делу.
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