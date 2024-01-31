Гаагский суд признал, что Россия нарушила международные конвенции в Украине

Судьи пришли к выводу, что Россия не расследовала финансовую поддержку сепаратистских группировок на востоке Украины в 2014 году. Однако суд отклонил большую часть исков Украины и не выплатил компенсацию, которую просил Киев.

При этом суд постановил, что Россия не защищает образование на украинском языке в Крыму. После аннексии полуострова Россией в 2014 году набор на украиноязычные образовательные программы резко сократился, пояснили в Гааге. Однако и в этом случае суд не присудил Украине компенсацию.

Ситуация в Украине сегодня сильно отличается от той, которая была тогда, когда Украина подала иск, подчеркнула председатель суда Джоан Донохью. "Стороны сейчас вовлечены в интенсивный вооруженный конфликт, который привел к огромным человеческим жертвам и человеческим страданиям, - пояснила она. - Что касается ситуации на востоке Украины и Крымского полуострова, то дело, представленное в суд, ограничено по объему и рассматривается только в соответствии с правилами Международного уголовного суда", - добавил Донохью.

Решение Гаагского суда является обязательным для обеих сторон.