Россия заявляет о взятии трех сел под Купянском. Есть ли угроза Харькову?

Причин тому называлось две. Прежде всего, были неясны стратегические замыслы украинского командования на 2023 год. В числе вероятных планов на летнюю кампанию рассматривался и вариант наступления ВСУ на севере — на Старобельск и Северодонецк с последующим выходом к Луганску. Российский генштаб такую угрозу изучал и первоначально ставил перед группировкой «Запад» оборонительные задачи.

Позже, когда обозначились планы ВСУ наступать на юге, изменились и задачи российских войск на Сватово-Купянском направлении. Им предписывалось активизироваться в разгар боев в Запорожской области с целью не допустить переброски украинских резервов с севера на юг. Дальнейшие их действия вписывались в общий план российской армии — отразить украинские атаки и самой перейти в наступление на широком фронте от Угледара на юге до Купянска на севере.

Что и было сделано. Хотя, наверное, в Москве ожидали куда большего, чем идущие уже несколько месяцев вязкие кровопролитные бои под Авдеевкой и Новомихайловкой, под Бахмутом и Лиманом.

На этом фоне продвижение российских войск на Купянском направлении выглядит более существенным. Им удалось не только снять угрозу взятия Сватова и прорыва обороны в Луганской области, но и значительно отодвинуть линию фронта на запад.