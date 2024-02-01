Россия заявляет о взятии трех сел под Купянском. Есть ли угроза Харькову?

Российская сторона заявляет о взятии трех небольших сел на купянском направлении в Харьковской области — Крахмального, Табаевки и Котляровки. Атаки российских войск, пытающихся выйти к реке Оскол, не прекращаются и на других участках фронта. Уже несколько месяцев они штурмуют подступы к селу Синьковка, расположенного всего в восьми километрах от Купянска.
Купянск — ключевой населенный пункт на берегу Оскольского водохранилища, райцентр и железнодорожная станция. Прорыв ВСУ к Купянску осенью 2022 года вынудил российское командование отдать приказ о срочном отступлении крупной группировки, сосредоточенной под Изюмом и угрожавшей как остающимся под контролем Киева городам Донецкой области, так и Харькову.
Об угрозах нового российского наступления на второй по величине и важности город Украины много рассуждают в Z-пабликах и украинских соцсетях, тревожные настроения подогревают и публикации в западных изданиях — в январе о возможности России предпринять повторную попытку оккупации Харькова писали британская Telegraph и американская Washington Post.
Насколько оправданы такие опасения?
Продвижение российских войск под Купянском
Россия начала усиливать свою группировку войск «Запад» на северо-западе Луганской области после череды неудач осенью 2022 года под Харьковом, а затем под Лиманом.
Военные эксперты отмечали довольно высокое, по сравнению с другими российскими частями, техническое оснащение войск, действующих на направлении Сватово-Купянск. Укомплектованность бронетехникой, артиллерией и другими средствами во многих подразделениях соответствовала или была близка к штатной.
Причин тому называлось две. Прежде всего, были неясны стратегические замыслы украинского командования на 2023 год. В числе вероятных планов на летнюю кампанию рассматривался и вариант наступления ВСУ на севере — на Старобельск и Северодонецк с последующим выходом к Луганску. Российский генштаб такую угрозу изучал и первоначально ставил перед группировкой «Запад» оборонительные задачи.
Позже, когда обозначились планы ВСУ наступать на юге, изменились и задачи российских войск на Сватово-Купянском направлении. Им предписывалось активизироваться в разгар боев в Запорожской области с целью не допустить переброски украинских резервов с севера на юг. Дальнейшие их действия вписывались в общий план российской армии — отразить украинские атаки и самой перейти в наступление на широком фронте от Угледара на юге до Купянска на севере.
Что и было сделано. Хотя, наверное, в Москве ожидали куда большего, чем идущие уже несколько месяцев вязкие кровопролитные бои под Авдеевкой и Новомихайловкой, под Бахмутом и Лиманом.
На этом фоне продвижение российских войск на Купянском направлении выглядит более существенным. Им удалось не только снять угрозу взятия Сватова и прорыва обороны в Луганской области, но и значительно отодвинуть линию фронта на запад.
Сейчас она проходит примерно в 15-20 км от Оскольского водохранилища, а на одном из выступов — в районе села Синьковка — российские штурмовые группы находятся всего в 8 км от Купянска. В январе украинские власти объявили обязательную эвакуацию населения нескольких десятков сел, рискующих оказаться в зоне боев.
«В чем особенность изменения ситуации? Если раньше командующий Сухопутными войсками ВСУ и группировкой „Хортица“ Александр Сырский говорил, что там преимущественно наступали штурмовые отряды без техники, то сейчас техника появилась и погодные условия позволили россиянам ее применять. И к тому же видно, что враг пытается развить успех не только из Синьковки, а из Крахмального и Табаевки», — рассказал изданию «РБК-Украина» глава украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Есть ли угроза Харькову?
Само по себе продвижение российской армии в направлении Купянска областному центру не грозит. Даже в случае крупного успеха с выходом к реке Оскол и водохранилищу она упирается в труднопреодолимую водную преграду. К тому же от Купянска до Харькова еще 90 км по пересеченной местности с не менее серьезной водной преградой — Северским Донцом.
Теоретически угрозу могло бы представлять наступление на Харьков с севера, с территории России. Однако на данный момент на этом направлении нет войск в количестве, достаточном для захвата такого крупного города. Украинская сторона оценивает численность российской группировки «Белгород» примерно в 12 тысяч человек — это намного меньше сил, вторгшихся в Харьковскую область в феврале 2022 года.
К тому же сейчас отсутствует фактор внезапности — все вероятные направления российского удара с севера укреплены и заминированы. Да и об обороне самой Белгородской области российскому командованию тоже приходится думать.
Большую опасность Харькову несут регулярные обстрелы со стороны России. Если в начале российского вторжения город мог рассматриваться Москвой в числе «новых территорий», опустошать которые не имело смысла, то к исходу второго года войны таких иллюзий, похоже, нет.
По Харькову бьют беспощадно. Его близость к российской границе сильно затрудняет работу ПВО — время подлета российских ракет составляет считанные секунды.
Чем важно Купянское направление
Тем не менее, если ВСУ потеряют территории к востоку от реки Оскол, это будет для них не просто отступление. В случае выхода к реке и водохранилищу российская армия решает важную задачу — создает прочный рубеж обороны, не требующий постоянного присутствия крупного контингента. И может перебросить часть сил на другие важные направления — прежде всего, на Лиманское.
Может возникнуть ситуация, как сейчас в нижнем течении Днепра, где многотысячная российская группировка вынуждена ценой больших потерь удерживать расширение малочисленного украинского плацдарма и всеми силами предотвращать появление новых. Но только на Осколе все может получиться ровно наоборот. Там уже украинской армии придется держать за рекой крупные силы, не имеющие ближайших перспектив перехода в наступление.
Но об этом говорить пока рано. При нынешнем характере боевых действий в Украине продвинуться на 8 км — именно столько отделяет передовые российские позиции от Купянска — задача не одного дня и даже месяца.