Выделит ли ЕС 50 млрд евро Украине? Саммит покажет

Послы стран ЕС положительно отозвались об этом варианте, подчеркнув, что его цель - мониторинг реализации программы помощи, а не подвержение сомнению самого ее принципа, сообщил другой европейский дипломат. Предложение Венгрии они назвали "четкой красной линией". "Решение находится в пределах досягаемости, и оно лежит в руках лидеров, и в частности одного из них", - таким был коллективный месседж послов стран ЕС накануне саммита. "Будем надеяться, что мудрость и ответственность завтра возобладают", - сказал европейский дипломат.

А если Орбан не снимет вето?

В Брюсселе понимают, что если единогласного решения 27 участников саммита достичь не удастся, придется переходить к решению 26 стран, без Венгрии. О том, каким оно должно быть, согласия среди стран пока нет, сообщил один из дипломатических источников DW. Поскольку финансовая помощь Украине - дело срочное, то есть вариант использовать для ее выделения внебюджетный инструмент, как это было сделано с текущим пакетом макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро. Дипломат указал, что такой механизм не может быть выработан в тот же день 1 февраля, и на это потребуется некоторое время. "Технически это возможно, но с политической точки зрения есть сложности", - пояснил он, не вдаваясь в подробности.