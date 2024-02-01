Финансирование Positivus в 200 тысяч евро вызвало вопросы в Рижской думе

В свою очередь лидер оппозиционной фракции "Прогрессивные" Мартиньш Коссович призвал поддержать этот фестиваль. Он считает, что, поскольку в коалиции нет единства, если "Прогрессивные" не поддержат мероприятие, то у фестиваля могут возникнуть проблемы с развитием, а Рига будет выглядеть не самым лучшим партнером. Коссович подчеркнул, что организаторы фестиваля, перенося мероприятие в Ригу, попросили поддерживать его в течение трех лет. Так что муниципалитет должен оказать эту поддержку. Политик добавил, что на этот раз "Прогрессивные" воздержатся от политических игр и просто поддержат софинансирование фестиваля.



На это отреагировал депутат от "Согласия" Михаил Каменецкий, заметив, что мнение Коссовича весьма цинично и "Прогрессивные" поддерживают выделение средств на фестиваль, потому что это их проект.