Финансирование Positivus в 200 тысяч евро вызвало вопросы в Рижской думе

На заседании Рижской думы развернулась острая дискуссия по поводу поддержки проведения фестиваля Positivus в столице.
Столичное самоуправление поддерживает организацию этого фестиваля уже третий год: это обходится в 200 тысяч евро. Часть депутатов выразили поддержку фестивалю, но некоторые считают, что эту сумму можно использовать более целесообразно.
Например, Лаурис Эренпрейс ("Новое Единство") призвал не поддерживать такое, по его мнению, разбазаривание денег. И указал, что негативные последствия фестиваля так и не оценены. Политик вспомнил и о передозировках наркотиков, и о доставленных в больницы.
Анна Владова ("Согласие") заявила, что Рига не может оплатить обеды всем школьникам, но может позволить себе тратить 200 тысяч евро на организацию фестиваля. Ее однопартиец Андрис Морозов также отметил, что эти средства лучше потратить на мероприятия по укреплению здоровья.
А депутат Юргис Клотиньш (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) заявил, что у депутатов нет сметы, сколько организаторы фестиваля заплатят тому или иному артисту. Финансирование, предоставленное Рижской думой, является государственными деньгами, и по крайней мере депутаты имеют право знать об их использовании.
Кроме того, по его словам, эти средства можно было бы использовать для финансирования различных культурных проектов, на которые сейчас выделено 500 тысяч евро.
В свою очередь лидер оппозиционной фракции "Прогрессивные" Мартиньш Коссович призвал поддержать этот фестиваль. Он считает, что, поскольку в коалиции нет единства, если "Прогрессивные" не поддержат мероприятие, то у фестиваля могут возникнуть проблемы с развитием, а Рига будет выглядеть не самым лучшим партнером. Коссович подчеркнул, что организаторы фестиваля, перенося мероприятие в Ригу, попросили поддерживать его в течение трех лет. Так что муниципалитет должен оказать эту поддержку. Политик добавил, что на этот раз "Прогрессивные" воздержатся от политических игр и просто поддержат софинансирование фестиваля.
На это отреагировал депутат от "Согласия" Михаил Каменецкий, заметив, что мнение Коссовича весьма цинично и "Прогрессивные" поддерживают выделение средств на фестиваль, потому что это их проект.
Positivus перенесли в Ригу из Салацгривы в период, когда самой крупной фракцией в коалиции Рижской думы были "Прогрессивные", а мэром - член этой партии Мартиньш Стакис.
В итоге 200 тысяч евро на организацию фестиваля Positivus все-таки выделили. Большинство депутатов коалиции и оппозиционной фракции "Прогрессивные" проголосовали "за".
Выделенное финансирование составит 9,67% от общего бюджета фестиваля.
Мероприятие планируется провести 19 и 20 июля на Луцавсале. Это будет третий фестиваль, проводимый в Риге. Ежегодно его посещает порядка 20-25 тысяч человек, свыше 6 тысяч из которых - иностранцы.
Галерея: Фестиваль Positivus на Луцавсале
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