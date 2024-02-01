В Гризинькалнсе агрессивный водитель остановил движение, чтобы проучить женщину за рулем другой машины

Во вторник в рижском районе Гризинькалнс мужчина остановил движение, чтобы свести счеты с женщиной-водителем. Мужчина за рулем Lexus не смог совладать с эмоциями и решил разобраться абсолютно нерационально.

Охваченный чувствами, он вышел из своей машины и подошел к автомобилю, за рулем которого сидела женщина. Тогда мужчина начал кричать, показывать неуместные жесты и даже ударил по зеркалу Volvo женщины.

Пока водитель ждала, когда мужчина перестанет ее терроризировать, зеркало упало на асфальт. После этого агрессивный водитель с места происшествия уехал.

Несмотря на то, что причина эмоциональной вспышки мужчины неизвестна, пользователи соцсетей обсуждают, что виной всему может быть то, что женщина задержала движение. Однако большая часть людей встала на сторону женщины, указав, что это не повод для того, чтобы ломать зеркало и еще больше задерживать движение.

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