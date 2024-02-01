На следующей неделе в Риге будут хлорировать водопровод

В компании отметили, что угрозы здоровью это не создает, но во время дезинфекции водопровода, как и в течение 24 часов после нее, рекомендуется употреблять только кипяченую воду.

Для хозяйственных работ воду можно использовать и без кипячения. Вода, предназначенная для употребления домашними животными, в том числе птицами и рыбками, а также полива растений должна отстояться.

Во время дезинфекции водопровода вода из крана может иметь неприятный запах и незначительный привкус хлора, однако это вещество в используемых для дезинфекции количествах не представляет опасности для здоровья.

Rīgas ūdens будет проводить непрерывный мониторинг ситуации, тщательно отслеживая концентрацию хлора в воде.

Rīgas ūdens обеспечивает услуги городского водоснабжения в Риге и Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод.

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