Ринкевич: депортации украинских детей говорят о бесчеловечности и варварстве врага

Она отметила, что в России похищенным детям рассказывают, что они никому не нужны, что их никто не ищет. Детям меняют имена, выдают российские паспорта. К настоящему моменту Украине удалось вернуть только 388 детей. Такими темпами понадобятся годы, чтобы вернуть всех украинских детей, и это будут уже не дети, а взрослые люди.

Супруга президента Украины отметила, что за минувший год было принято много важных документов и предприняты меры по спасению украинских детей, однако нужно сделать еще больше, чтобы разработать механизм возвращения детей, и это должно быть отражено в резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Кроме того, по словам Зеленской, страны могут помочь в качестве посредников, так как Россия отказывается от переговоров с Украиной. Она сослалась на Женевскую конвенцию, в соответствии с которой ребенок может быть возвращен в страну его происхождения и гражданства, а также на территорию третьего государства, не вовлеченного в конфликт. Зеленская отметила, что страны Балтии могли бы включиться в такой механизм.

"Мы будем бороться за каждого нашего ребенка, похищенного на войне, независимо от того, сколько ресурсов на это потребуется. Надеюсь, вместе мы сможем ускорить этот процесс. У взрослых нет более важной задачи, чем использовать свою силу и ресурсы для спасения детей", - сказала Зеленская.

Дистанционно к участникам конференции обратилась и премьер-министр Эвика Силиня, которая находится на заседании Евросовета в Брюсселе. Она отметила, что доказательства раскрывают страшные военные преступления России и Беларуси - незаконные депортации и принудительное перемещение украинских детей.

Силиня подчеркнула, что это не только нарушение международного права, но и проверка общей человечности. Она отметила, что сама является матерью троих детей, поэтому выражает солидарность и сочувствие матерям Украины и подчеркивает необходимость быстрых действий по защите детей.

Премьер также указала, что необходимо обеспечить ответственность России за нарушения прав человека и военные преступления и напомнила, что намерение Латвии поддержать Украину непреклонно.

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