Избиение "пациента" в "Гайльэзерс": больница введет специальный алгоритм ухода пациентов с делирием

Такой порядок будет введен, реагируя на случай, о котором в твиттере сообщила одна из жительниц Латвии - ее отец, инвалид первой группы, находясь в больнице, подвергся ночью нападению со стороны другого пациента. Он проснулся от ударов по голове, которые наносил другой находившиеся в палате пациент. Нападавший, который попал в больницу после длительного употребления алкоголя, уже проявлял агрессию по отношению к персоналу, поэтому был привязан к кровати, но каким-то образом освободился. В свою очередь потерпевший мужчина находился в больнице на радиотерапии после операции на мозге. Мужчина перенес уже третью операцию, поэтому с трудом понимал, что происходит вокруг.