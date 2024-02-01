Россия не может защитить Санкт-Петербург от атак дронов

Санкт-Петербург, второй по величине город России, с начала этого года уже подвергся двум атакам украинских беспилотников, которые были нацелены на терминал "Новатэк" на Балтийском море и нефтезавод "Невский мазут" в городской черте.

"Петербург у нас носит статус второй столицы, это малая Родина нашего президента - одним словом, город для России очень и очень значимый", - сказал депутат.

По его словам, закрыть его "непроницаемым щитом ПВО" в настоящий момент "нельзя".

"Одна из причин заключается в том, что для этого придется оттягивать силы, например, из Царского села, из Выборга, из других исторических городов и поселений", - пояснил Картаполов.

Для защиты от дронов Картаполов рекомендует петербургским компаниям самостоятельно приобретать системы ПВО.

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