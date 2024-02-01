Должны ли водители платить за парковку с электрозарядкой?

"Практика оплаты парковки - нормальная практика, но стоит ли ее включать в приложение? Я бы сказал, было бы желательно", сказал Карлис.

Эксперт отметил, что Mobilly и подобные приложения лишь объединяют множество разных владельцев электрозаправочных станций - поэтому вполне возможно, что что-то отобразится не полностью. Чтобы избежать подобных сюрпризов, если это технически возможно, лучше использовать приложения самих зарядных станций.

"Нужно понимать, что владельцы электромобилей сейчас, так сказать, избалованы, потому что до сих пор зарядка была относительно дешевой, и почти за все парковочные места не нужно было платить, в том числе и в центре города, но сейчас ситуация меняется, и частные станции также начинают появляться в регионах, где есть другие способы оплаты", - заметил эксперт.

Программа обратилась к представителю приложения Mobilly и спросила о том, что происходит на улице Барона, поскольку в их приложении нет никаких указаний на то, что будет нужна еще какая-либо дополнительная оплата.

"Сейчас так много станций, что мне пришлось искать, где именно она находится. Мы действительно забыли записать это. Есть только несколько станций, которые должны быть платными, собственно, эта и еще две. В Латвии их практически нет. В данном случае просто по-человечески забыли записать", - признал представитель Mobilly.

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