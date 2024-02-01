Должны ли водители платить за парковку с электрозарядкой?

В программу 360TV Ziņneši обратился зритель, который столкнулся с непонятной ситуацией во время зарядки своего электромобиля. Помимо нескольких десятков центов, которые надо было заплатить за зарядку и которые были указаны в приложении, охранник попросил доплатить 1,50 евро в час за парковочное место, где был припаркован электромобиль во время зарядки.
В Латвии около полутысячи быстрых и среднебыстрых общественных электрозарядных станций, то есть на одну зарядную станцию приходится более чем десять электромобилей. Для сравнения - в Нидерландах или Норвегии на одну зарядную станцию приходится примерно три-четыре электромобиля.
Но сеть электрозарядок у нас тоже расширяется, поэтому вопрос будет еще актуальнее, придется ли платить дополнительные сборы за парковочные места на зарядных станциях?
Водитель воспользовался общественной зарядной станцией. Когда он вернулся за машиной, охранник просил его заплатить оговоренные ранее 1,5 евро и даже "выбил" чек. Пока все ясно - значит, помимо тридцати пяти центов за киловатт, взимается еще и почасовая плата. Это делает зарядку совсем невыгодной. Но если вам нужно срочно подзарядиться, то почему бы и нет? Однако следует помнить, что речь идет не о доступности, а о справедливости и о том, почему пользователя приложения не информируют заранее о том, что ему придется понести дополнительные расходы. Ответ на этот вопрос ищет Карлис Мендзиньш из Латвийской ассоциации электромобилей.
"Практика оплаты парковки - нормальная практика, но стоит ли ее включать в приложение? Я бы сказал, было бы желательно", сказал Карлис.
Эксперт отметил, что Mobilly и подобные приложения лишь объединяют множество разных владельцев электрозаправочных станций - поэтому вполне возможно, что что-то отобразится не полностью. Чтобы избежать подобных сюрпризов, если это технически возможно, лучше использовать приложения самих зарядных станций.
"Нужно понимать, что владельцы электромобилей сейчас, так сказать, избалованы, потому что до сих пор зарядка была относительно дешевой, и почти за все парковочные места не нужно было платить, в том числе и в центре города, но сейчас ситуация меняется, и частные станции также начинают появляться в регионах, где есть другие способы оплаты", - заметил эксперт.
Программа обратилась к представителю приложения Mobilly и спросила о том, что происходит на улице Барона, поскольку в их приложении нет никаких указаний на то, что будет нужна еще какая-либо дополнительная оплата.
"Сейчас так много станций, что мне пришлось искать, где именно она находится. Мы действительно забыли записать это. Есть только несколько станций, которые должны быть платными, собственно, эта и еще две. В Латвии их практически нет. В данном случае просто по-человечески забыли записать", - признал представитель Mobilly.
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