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Украинка и россиянин бежали вместе в Эстонию, но теперь им угрожает высылка в РФ

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Военные беженцы. Фотография носит иллюстративный характер.
Военные беженцы. Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Arvo Meeks

Жена - украинка, муж - россиянин. Результат: решение о предоставлении защиты в Эстонии зависло на полтора года. Rus.Postimees рассказывает историю пары, дает статистику отказов в предоставлении защиты обладателям украинских паспортов и анализирует влияние наличия паспорта РФ на такие отказы. 

В редакцию Rus.Postimees обратился гражданин России Александр (имя изменено по его просьбе, которую он объясняет соображениями безопасности). Он рассказал, что с женой, гражданкой Украины, и их несовершеннолетним ребенком с июня 2022 года находится в Эстонии. Они попросили политического убежища, но им отказали.

"Обращаюсь к вам, потому что вижу, что проблема не единична и требует широкой огласки. Я абсолютно уверен, что подобного не должно быть в демократическом обществе и в системе, где решаются судьбы людей. Наша проблема заключается в том, что дело рассматривают с предвзятостью к российскому паспорту", - с самого начала своего послания безапелляционно утверждает Александр, не приводя прямых доказательств. 

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