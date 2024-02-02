Фокус, который не позволит свекле закрасить другие ингредиенты салата

Несмотря на то, что свекла в салате окрашивает всех своих соседей, например, морковь, картофель или горох, на общем вкусе салата это совершенно не отражается.

Однако если вы хотите подать на стол салат, где каждый овощ имеет свой естественный цвет, следует прибегнуть к одной маленькой хитрости.



Когда свекла нарезана, не спешите выкладывать ее в салат. Переложите в отдельную миску и

смешайте с небольшим количеством растительного масла так, чтобы каждый кусочек был покрыт со всех сторон.

Масло создает своеобразный защитный слой, который убережет остальные продукты от розового оттенка свеклы.

А непосредственно в салат эту смесь добавляйте незадолго до подачи на стол. Почему? Несмотря на то, что масло не дает всему салату закраситься в свекольный цвет, эффект не является 100-процентным и длительным. Так что, если вы хотите, чтобы в салате на столе остальные ингредиенты были своего цвета, добавляйте слишком "агрессивный" продукт в самый последний момент.



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