В соцсетях пишут о попытках похищения детей в Пурвциемсе и Плявниеках. Комментарий полиции

Время от времени в социальных сетях появляются тревожные сообщения о том, что незнакомец пытался заманить ребенка в машину, иногда даже применяя для этого силу. Что происходит?
Несколько дней назад в одной из групп Facebook появился пост: "Пожалуйста, обсудите с детьми, что делать, когда к вам на улице подходят незнакомые люди, предлагают сладости, сходить в магазин, погулять вместе, хватают за руку, следят. Расскажите своим детям, как себя вести, как привлечь внимание окружающих, и научите их лучше выбирать путь из точки А в точку Б, где больший поток людей, даже если это не самый быстрый путь. В последнее время появились сообщения о попытках похищения детей в Плявниеках и Пурвциемсе".
Гита Гжибовская, старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции, комментирует: "Время от времени в общественной среде появляется подобная информация. Полиция тщательно проверяет всю поступающую информацию в связи с возможными преступлениями против детей. Однако такая информация о похищении детей не подтвердилась".
За последние годы в Латвии не зарегистрировано ни одного случая похищения детей. Но в любом случае, если вы увидите что-то подозрительное, вам следует немедленно сообщить в полицию по телефону 110, чтобы информацию можно было проверить.
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