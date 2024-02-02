В соцсетях пишут о попытках похищения детей в Пурвциемсе и Плявниеках. Комментарий полиции

Несколько дней назад в одной из групп Facebook появился пост: "Пожалуйста, обсудите с детьми, что делать, когда к вам на улице подходят незнакомые люди, предлагают сладости, сходить в магазин, погулять вместе, хватают за руку, следят. Расскажите своим детям, как себя вести, как привлечь внимание окружающих, и научите их лучше выбирать путь из точки А в точку Б, где больший поток людей, даже если это не самый быстрый путь. В последнее время появились сообщения о попытках похищения детей в Плявниеках и Пурвциемсе".