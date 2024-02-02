Два человека арестованы за ограбления с избиением в районе Origo

Первый случай произошел 6 января в тоннеле площади, где с пострадавшим мужчиной завязала беседу неизвестная женщина. Затем пострадавшего повалил на землю неизвестный мужчина, ударив того ногой по голове, в результате чего он потерял сознание. Когда потерпевший пришел в сознание, он получил еще три удара ногой по лицу от указанной женщины. У мужчины отобрали кошелек и мобильный телефон.

Второй случай произошел 14 января на Привокзальной площади, где две женщины ударили мужчину по уху. Через некоторое время те же женщины подошли к потерпевшему вместе с мужчиной, который представился сотрудником Государственной полиции, и вытащили из кармана брюк предмет, похожий на оружие, которым ударил потерпевшего по голове.

Мужчина угрожал и заставил потерпевшую лечь на землю, после чего женщины обыскали его и забрали кошелек, мобильный телефон, ключи и очки.

Получив заявления от двух потерпевших мужчин и проведя расследование, правоохранители установили местонахождение подозреваемых и в середине января арестовали причастных лиц.

Одной из фигуранток, ранее уже наказанной за мелкую кражу, назначена мера пресечения - заключение под стражу. В рамках расследования также задержан подозреваемый мужчина.

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