Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью о новой стратегии, которую, по его мнению, Киев должен применить для победы в войне с Россией. Размышления Залужного были опубликованы на сайте ВСУ и, в сокращенном виде, на портале американской телекомпании CNN вскоре после того, как в западной и украинской прессе появилось множество сообщений о его скорой отставке.
Главком ВСУ Залужный предложил новую стратегию войны. Как это связано с сообщениями о его грядущей отставке
В своей колонке Залужный заявляет, что на нынешнем этапе войны Украина может добиться преимущества за счет развития новых технологий, таких, как беспилотники.
Беспилотные системы, как пишет Залужный, наряду с другими видами современного оружия способны помочь Украине избежать втягивания в позиционную войну, в которой она не обладает преимуществом.
Приоритетом главнокомандующий ВСУ называет овладение всем арсеналом современных технологических средств, позволяющих командирам отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, корректировать огонь круглосуточно, что дает возможность наносить высокоточные удары по объектам противника как на передовых позициях, так и в глубине.
Как заключает Залужный, это означает не что иное, как полную перестройку боевых действий — и отказ от устаревшего, стереотипного мышления.
По его мнению, Украина также должна научиться воевать в условиях преимущества противника в мобилизационных ресурсах и неэффективности западных санкций, которые оказались неспособны подорвать военную промышленность России.
Он считает необходимым установить абсолютное преимущество ВСУ в воздухе и «особенно на высотах, которые обеспечивают эффективное поражение, разведку, наблюдение и логистику».
В числе главных проблем, с которыми сталкивается Украина, Залужный называет:
- Нестабильную политическую ситуацию в мире, которая может привести к сокращению поддержки Украины.
- Высокую вероятность провоцирования Россией конфликтов в других точках мира, чтобы отвлечь внимание от происходящего в Украине.
- Истощение запасов ракет и артиллерийских боеприпасов у союзников Украины и «невозможность их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха».
- Недостаточная эффективность санкций против России, в результате чего Москва и ее иностранные партнеры развивают военное производство и могут «успешно вести позиционную войну на истощение».
- Существенное преимущество России в мобилизационных ресурсах и «неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер».
- Внутренние проблемы Украины с производством боеприпасов из-за «несовершенства нормативно-правовой базы».
- Неопределенность с дальнейшим характером войны, из-за которой союзникам Украины трудно определить приоритеты поддержки.
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Анализ: игры Зеленского и Залужного — генерал сделал свой ход
Корреспондент Би-би-си в Украине Святослав Хоменко — о колонке украинского главнокомандующего:
Уверен, в пятницу мы увидим не один анализ колонки Валерия Залужного от военных экспертов. Давайте посмотрим на нее с политической точки зрения.
Во-первых, это колонка написана главнокомандующим, находящимся на грани отставки.
События последних дней не оставили места для сомнений: Владимир Зеленский хочет, чтобы Залужный ушел.
Желательно сам — чтобы не президент подписал указ об отставке популярного военного лидера, а он сам добровольно перешел на другую работу.
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Но текст Залужного мало похож на завещание уходящего военачальника. Он уходить не собирается.
Мне как жителю Украины дико писать об отношениях между президентом и командующим армией моей воюющей страны как об игре, но в ней сейчас Залужный сделал свой ход, очередь ходить — за Зеленским.
Во-вторых, одной из главных озвучиваемых вслух претензий к Залужному со стороны его критиков было отсутствие у генерала «плана на войну».
Можно по-разному оценивать саму постановку вопроса: должен ли главком посвящать в свои планы кого-либо, кроме членов ставки, но вчера мы получили ответ на этот вопрос. Текст Залужного — это вполне конкретный план, что и как он предлагает делать с войной.
Можно обсуждать, хороший это план или плохой, можно, наверно, предлагать планы получше, но это уже перевод разговора в другую плоскость. У Залужного есть план, он готов его реализовывать, его отставка в этой ситуации будет выглядеть как несогласие президента с этим планом. И делает очевидным другой вопрос: а что именно не нравится в этом плане Зеленскому, и что предлагает он сам?
В-третьих, несмотря на то, что колонка Залужного написана зубодробительным языком, полным военных канцеляризмов, в ней несложно заметить вполне конкретные камни, брошенные в огород политического руководства Украины.
Констатация «неспособности государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования Сил обороны без непопулярных мер» — это же реакция Залужного на эпопею вокруг законопроекта о мобилизации.
Президент Зеленский переносит ответственность за априори непопулярный закон на военных: мол, ожидаю, что они разработают документ, который я сочту приемлемым. Военные отвечают: наша работа — воевать, а не законы писать, часть ответственности должны взять на себя политики.
Слово «неспособность» в колонке Залужного — это диагноз нынешнего состояния дел в этой теме.
Опять же, я не могу поверить в то, что я это пишу, и это происходит на самом деле, но политические эксперты в Украине абсолютно серьезно сравнивают отношения между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным с отношениями между супругами в давно изжившем себя браке. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Сложно сказать, чем в этой метафоре является колонка Валерия Залужного: попыткой вслух проговорить накопившиеся в этой паре проблемы и пойти с ними в терапию или шагом навстречу, возможно, неминуемому разводу.
Есть подозрение, что мы узнаем об этом уже в ближайшие дни: думается, реакция на этот текст со стороны Владимира Зеленского не заставит себя долго ждать.