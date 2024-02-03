Главком ВСУ Залужный предложил новую стратегию войны. Как это связано с сообщениями о его грядущей отставке

События последних дней не оставили места для сомнений: Владимир Зеленский хочет, чтобы Залужный ушел.

Желательно сам — чтобы не президент подписал указ об отставке популярного военного лидера, а он сам добровольно перешел на другую работу.

Но текст Залужного мало похож на завещание уходящего военачальника. Он уходить не собирается.

Мне как жителю Украины дико писать об отношениях между президентом и командующим армией моей воюющей страны как об игре, но в ней сейчас Залужный сделал свой ход, очередь ходить — за Зеленским.

Во-вторых, одной из главных озвучиваемых вслух претензий к Залужному со стороны его критиков было отсутствие у генерала «плана на войну».

Можно по-разному оценивать саму постановку вопроса: должен ли главком посвящать в свои планы кого-либо, кроме членов ставки, но вчера мы получили ответ на этот вопрос. Текст Залужного — это вполне конкретный план, что и как он предлагает делать с войной.