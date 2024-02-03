Фактомат ⟩ Сможет ли “Газпром” компенсировать уход с европейского рынка в ближайшем будущем?

Однако строительство этого газопровода еще не началось и неизвестно, начнется ли оно вообще. Пока контракты не подписаны, а даже если и будут подписаны, то строительство займет несколько лет. Непонятно также, как поставки газа в Китай "в ближайшем будущем" смогут достичь тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу.

Поставки газа в Европу, вероятно, продолжат снижаться. В этом году истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину, и весьма сомнительно, что этот контракт будет продлен. Евросоюз уже предложил Австрии и другим странам, покупающим значительную часть газа "Газпрома", искать другие источники.

Экономисты отмечают, что восстановить объемы экспорта российского газа на уровень, который был в 2021 году, нереально, по крайней мере, в ближайшие десять лет. Даже если России удастся реализовать все планы, связанные с Китаем, то ей все равно будет не хватать почти 100 миллиардов кубометров газа, которые фактически безвозвратно потеряны.

Таким образом, можно сделать вывод, что амбициозные заявления Миллера являются не чем иным, как намерение выдать желаемое за действительное, а также что такие заявления очень полезны для российской пропаганды, которая существует благодаря различным нереалистичным заявлениям.

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