Фактомат ⟩ Сможет ли “Газпром” компенсировать уход с европейского рынка в ближайшем будущем?

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее выражал желание продавать Китаю столько же газа, сколько Россия поставляла в Европу до войны в Украине. Однако пока поставки газа в Китай заменяют лишь 11% утраченного объема европейского рынка.
В прошлом году объем поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" увеличился до 23 миллиардов кубометров, тогда как поставки газа в Европу сократились до 30 миллиардов кубометров.
Сравнения с 2022 годом не корректны, поскольку за это время на газовом рынке произошли существенные изменения - начиная с "газовой войны", начатой Россией, и заканчивая взрывами "Северного потока" в Балтийском море. Поэтому правильнее проводить сравнения с 2021 годом, когда ситуация была относительно стабильной.
Тогда "Газпром" экспортировал за границу 185 миллиардов кубометров газа. Из них 10 миллиардов пришлось на Китай, а основной объем - 145 миллиардов кубометров - на Европу. С началом "газовой войны" эта цифра сократилась до 115 миллиардов кубометров, из которых только Китай заместил 13 миллиардов.
Миллер уверен, что "в ближайшее время поставки газа в Китай достигнут того уровня, который ранее был у "Газпрома" в Европу". По крайней мере, так Миллер заявил осенью. Он все еще надеется на Китай.
Ожидается, что по газопроводу "Сила Сибири" можно будет поставлять в Китай 30 миллиардов кубометров газа в год, но главная надежда - строительство трубопровода "Сила Сибири - 2", которое позволит поставлять еще 50 миллиардов кубометров газа в год.
Однако строительство этого газопровода еще не началось и неизвестно, начнется ли оно вообще. Пока контракты не подписаны, а даже если и будут подписаны, то строительство займет несколько лет. Непонятно также, как поставки газа в Китай "в ближайшем будущем" смогут достичь тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу.
Поставки газа в Европу, вероятно, продолжат снижаться. В этом году истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину, и весьма сомнительно, что этот контракт будет продлен. Евросоюз уже предложил Австрии и другим странам, покупающим значительную часть газа "Газпрома", искать другие источники.
Экономисты отмечают, что восстановить объемы экспорта российского газа на уровень, который был в 2021 году, нереально, по крайней мере, в ближайшие десять лет. Даже если России удастся реализовать все планы, связанные с Китаем, то ей все равно будет не хватать почти 100 миллиардов кубометров газа, которые фактически безвозвратно потеряны.
Таким образом, можно сделать вывод, что амбициозные заявления Миллера являются не чем иным, как намерение выдать желаемое за действительное, а также что такие заявления очень полезны для российской пропаганды, которая существует благодаря различным нереалистичным заявлениям.
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