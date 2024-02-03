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В пятницу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В пятницу, 2 февраля, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий.

Оформлено 430 протоколов о нарушениях дорожного движения, в том числе 168 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде возбуждено одно дело административное и пять уголовных дел.

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