В пятницу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек

В пятницу, 2 февраля, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий.
Оформлено 430 протоколов о нарушениях дорожного движения, в том числе 168 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом виде возбуждено одно дело административное и пять уголовных дел.
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